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W poprzednim odcinku markiz zgodził się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Cruz na pożegnanie wręczyła Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej dostała od Alonsa. Simona znalazła sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina po raz kolejny próbowała przekonać Pelaya, by wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyznał Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - streszczenie
Catalina i Pelayo postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę i odbudować swój związek. Martina zgodzi się pojawić na podwieczorku u księżnej de Cerezuelos. Służba będzie zbierać pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć od nowa. Jana i Manuel przeniosą Píę do chaty Ramony. Cruz będzie miała pretensje do Manuela, bo zapomni on o ich wspólnym wyjściu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
502. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 20 października 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Catalina i Pelayo podejmą wtedy ważną decyzję w sprawie swojej relacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a każdy kolejny sekret może wywrócić życie jego mieszkańców do góry nogami. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Carmen Asecas jako Catalina Luján