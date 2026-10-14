"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 502

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-14 10:49

W 502. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Cruz nie kryje rozczarowania zachowaniem Manuela. Syn zapomni o wspólnym wyjściu, a matka szybko da mu to odczuć. W tym samym czasie w pałacu zapadną ważne decyzje, które mogą zmienić sytuację kilku mieszkańców. Catalina i Pelayo znów spróbują zawalczyć o swoją relację.

W poprzednim odcinku markiz zgodził się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Cruz na pożegnanie wręczyła Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej dostała od Alonsa. Simona znalazła sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina po raz kolejny próbowała przekonać Pelaya, by wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyznał Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - streszczenie

Catalina i Pelayo postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę i odbudować swój związek. Martina zgodzi się pojawić na podwieczorku u księżnej de Cerezuelos. Służba będzie zbierać pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć od nowa. Jana i Manuel przeniosą Píę do chaty Ramony. Cruz będzie miała pretensje do Manuela, bo zapomni on o ich wspólnym wyjściu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

502. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 20 października 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Catalina i Pelayo podejmą wtedy ważną decyzję w sprawie swojej relacji.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a każdy kolejny sekret może wywrócić życie jego mieszkańców do góry nogami. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 502
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic