W poprzednim odcinku markiz zgodził się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Cruz na pożegnanie wręczyła Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej dostała od Alonsa. Simona znalazła sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina po raz kolejny próbowała przekonać Pelaya, by wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyznał Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - streszczenie

Catalina i Pelayo postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę i odbudować swój związek. Martina zgodzi się pojawić na podwieczorku u księżnej de Cerezuelos. Służba będzie zbierać pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć od nowa. Jana i Manuel przeniosą Píę do chaty Ramony. Cruz będzie miała pretensje do Manuela, bo zapomni on o ich wspólnym wyjściu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 502 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

502. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 20 października 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Catalina i Pelayo podejmą wtedy ważną decyzję w sprawie swojej relacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana trafia tam jako służąca, by odkryć prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. Jej plany komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a każdy kolejny sekret może wywrócić życie jego mieszkańców do góry nogami. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján