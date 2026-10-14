"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 501

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-14 10:42

W 501. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Manuel dowie się, że ich związek z Janą nie jest już tajemnicą dla Rómula. Ta wiadomość może mocno skomplikować sytuację zakochanych. Tymczasem markiz podejmie ważną decyzję w sprawie Píi. Catalina po raz kolejny spróbuje przekonać Pelaya, by wrócił z nią do La Promesy.

W poprzednim odcinku Ayala przyznał przed Martiną, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była zmyślona. Mimo to oboje zawarli sojusz, a Martina obiecała, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczył się Margaricie. Catalina zwierzyła się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro opowiedział Martinie o swoich wojennych wspomnieniach. Rómulo wyznał Manuelowi, że zna jego romans z Janą. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - streszczenie

Markiz zgodzi się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Na pożegnanie Cruz wręczy Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej otrzymała od Alonsa. Simona znajdzie sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina znów będzie namawiać Pelaya, aby wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyzna Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

501. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godz. 15:05 w TVP2. Pía trafi do chaty Ramony, a Simona spróbuje pomóc Virtudes. Catalina ponownie porozmawia z Pelayem o powrocie do La Promesy. Manuel będzie musiał zmierzyć się z tym, że Rómulo zna jego sekret.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana przybywa do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Zakochuje się jednak w Manuelu, synu markiza, a ich uczucie komplikuje różnica klas, tajemnice rodziny oraz interesy mieszkańców La Promesy. W pałacu nie brakuje romansów, zdrad, szantaży, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
Kobieta w jasnej koszuli w kwiatki rozmawia z drugą osobą. O losach bohaterów La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic