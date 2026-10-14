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W poprzednim odcinku Ayala przyznał przed Martiną, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była zmyślona. Mimo to oboje zawarli sojusz, a Martina obiecała, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczył się Margaricie. Catalina zwierzyła się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro opowiedział Martinie o swoich wojennych wspomnieniach. Rómulo wyznał Manuelowi, że zna jego romans z Janą. Co wydarzy się dalej?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - streszczenie
Markiz zgodzi się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Na pożegnanie Cruz wręczy Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej otrzymała od Alonsa. Simona znajdzie sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina znów będzie namawiać Pelaya, aby wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyzna Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
501. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godz. 15:05 w TVP2. Pía trafi do chaty Ramony, a Simona spróbuje pomóc Virtudes. Catalina ponownie porozmawia z Pelayem o powrocie do La Promesy. Manuel będzie musiał zmierzyć się z tym, że Rómulo zna jego sekret.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana przybywa do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Zakochuje się jednak w Manuelu, synu markiza, a ich uczucie komplikuje różnica klas, tajemnice rodziny oraz interesy mieszkańców La Promesy. W pałacu nie brakuje romansów, zdrad, szantaży, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes