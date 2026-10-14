W poprzednim odcinku Ayala przyznał przed Martiną, że wiadomość o diagnozie wykluczającej otrucie była zmyślona. Mimo to oboje zawarli sojusz, a Martina obiecała, że zaakceptuje decyzję matki, jeśli ta zechce poślubić barona. Ignacio oświadczył się Margaricie. Catalina zwierzyła się Pelayo z bólu po stracie brata Tomasa. Curro opowiedział Martinie o swoich wojennych wspomnieniach. Rómulo wyznał Manuelowi, że zna jego romans z Janą. Co wydarzy się dalej?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - streszczenie

Markiz zgodzi się przenieść Píę z jaskini do chaty Ramony. Na pożegnanie Cruz wręczy Maríi Antonii perłowy naszyjnik, który wcześniej otrzymała od Alonsa. Simona znajdzie sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. Catalina znów będzie namawiać Pelaya, aby wrócił z nią do La Promesy. Manuel wyzna Janie, że Rómulo zna ich tajemnicę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 501 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

501. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godz. 15:05 w TVP2. Pía trafi do chaty Ramony, a Simona spróbuje pomóc Virtudes. Catalina ponownie porozmawia z Pelayem o powrocie do La Promesy. Manuel będzie musiał zmierzyć się z tym, że Rómulo zna jego sekret.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana przybywa do pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Zakochuje się jednak w Manuelu, synu markiza, a ich uczucie komplikuje różnica klas, tajemnice rodziny oraz interesy mieszkańców La Promesy. W pałacu nie brakuje romansów, zdrad, szantaży, walki o majątek i konfliktów między arystokracją a służbą. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes