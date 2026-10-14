W poprzednim odcinku Beyza przygotowywała uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej i miała nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tymczasem Cihan i Hancer wracali z pogrzebu pana Ihsana, gdy ich samochód zepsuł się w środku lasu. Musieli zatrzymać się w drodze. Yonca wręczyła Cemilowi paczkę ze smakołykami. Między Beyzą a Sinem wybuchł konflikt, który mógł pokrzyżować plany związane z ceremonią. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 230 - streszczenie

Hancer i Cihan spędzą noc w chacie ukrytej w głębi lasu. Derya wpadnie w pułapkę, którą sama zastawiła, i będzie musiała ponieść konsekwencje swojego podstępu. W domu narasta napięcie między Sinem a Melihem. Sinem podejmie decyzję o wyprowadzce. Tymczasem Beyza niespodziewanie zaprosi Hancer na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cihanem.

„Panna młoda” odcinek 230 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

230. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany 22 października 2026 roku na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer i Cihan spędzą noc w chacie ukrytej w lesie.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by opłacić jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hancer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin