Barwy szczęścia, odcinek 3420: Emilka przejrzy Kacpra. Przyłapie go na podglądaniu Luizy - ZDJĘCIA

Emilka w 3420. odcinku "Barw szczęścia" demaskuje nietypowy projekt Kacpra

W 3420. epizodzie "Barw szczęścia" pierwszym sygnałem dla Emilki okaże się nowe przedsięwzięcie jej starszego brata. Kacper zainicjuje prace nad nowoczesną obrożą dla kotów, która ma za zadanie tłumić ich naturalny instynkt łowiecki i płoszyć ptaki. Taka koncepcja nie narodzi się w jego głowie bez powodu. Główną motywacją będzie Luiza, która zdążyła już wcześniej wywrzeć na Jabłońskim gigantyczne wrażenie. Zafascynowany chłopak dopracuje technologiczne detale, po czym zaprezentuje wyniki swojej pracy właśnie jej, co spotka się z wyraźnym entuzjazmem dziewczyny.

Choć Emilka nie będzie dysponować pełnym obrazem sytuacji, błyskawicznie połączy ze sobą wszystkie kropki. Doskonale zdaje sobie sprawę, że jej brat nigdy wcześniej nie pałał szczególną miłością do zwierząt domowych. Kiedy zorientuje się, ile wysiłku wkłada w koci gadżet, od razu poczuje pismo nosem. Dla młodszej siostry sytuacja stanie się klarowna - Kacper stara się po prostu komuś zaimponować. Musi tylko dowiedzieć się, o kogo dokładnie chodzi.

"Barwy szczęścia": Kacper zauroczony Luizą podczas korepetycji

Domyślność Emilki będzie w pełni uzasadniona. Kacper pozna młodą pracownicę lokalu Feel Good już w 3416. odcinku "Barw szczęścia", dokąd przyjdzie, aby pomóc Romeowi (Jacek Tyszkiewicz) w nauce matematyki. Zamiast poświęcić sto procent uwagi korepetycjom, jego wzrok natychmiast przyciągnie krzątająca się po kawiarni Luiza. Dziewczyna również zwróci uwagę na nowego gościa, a ich krótka wymiana zdań błyskawicznie przerodzi się w dyskusję o nauce i interesujących faktach. Jabłoński wpadnie w taki zachwyt, że nawet jego uczeń dostrzeże, jak bardzo jego nauczycielowi brakuje skupienia w obecności pięknej pracownicy.

Co więcej, chłopak zacznie regularnie odwiedzać Feel Good. W 3419. epizodzie jego fascynacja nową znajomą osiągnie kolejny poziom, a każde następne spotkanie będzie napędzać go do działania. Z tego powodu w 3420. odcinku serialu "Barwy szczęścia" innowacyjna kocia obroża stanie się dla niego pretekstem, by po raz kolejny przyciągnąć uwagę Luizy. Emilka na początku dostrzeże jedynie sam technologiczny projekt, jednak jeszcze w tym samym dniu natrafi na znacznie bardziej jednoznaczny dowód jego miłosnych uniesień.

Emilka w 3420. odcinku "Barw szczęścia" widzi brata wpatrzonego w zdjęcie Luizy

W 3420. odsłonie "Barw szczęścia" Emilka zupełnie przypadkowo przyłapie Kacpra przed ekranem komputera. Tym razem chłopak nie będzie pochłonięty ani nauką, ani tworzeniem zaawansowanych technologicznie wynalazków. Na monitorze widnieć będzie fotografia Luizy, w którą Jabłoński będzie wpatrywał się jak w obrazek przez dłuższą chwilę. Taki widok w zupełności wystarczy, by siostra zrozumiała ostatecznie, z czym ma do czynienia.

Emilka natychmiast zestawi ze sobą najnowsze, niespodziewane zainteresowanie kotami, projekt obroży oraz zachwyt nad zdjęciem atrakcyjnej pracownicy kawiarni. W ułamku sekundy połączy fakty, docierając do wniosku, że za rzekomo naukowym eksperymentem kryje się po prostu chęć zaimponowania kobiecie, która kompletnie zawróciła mu w głowie. Nawet jeśli Kacper będzie próbował udawać, że nic się nie zmieniło, ukrycie romantycznych uczuć przed bystrą młodszą siostrą okaże się zadaniem całkowicie niemożliwym.

"Barwy szczęścia" odcinek 3420. Kiedy emisja w TVP2?

Premiera 3420. odcinka serialu "Barwy szczęścia" została zaplanowana na czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 20.05. Widzowie będą mogli obejrzeć ten epizod na antenie TVP2.