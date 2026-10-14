Fałszywy policjant w Piotrkowie Trybunalskim. 49-latek udawał funkcjonariusza i kontrolował kobietę

Niepokojące zdarzenie na parkingu przy ulicy Łódzkiej

8 października 2026 roku do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zgłosiła się kobieta, która opisała sytuację z jednego z parkingów przy ulicy Łódzkiej. Zgłaszająca podróżowała samochodem razem ze swoim 9-letnim synem, gdy w pewnym momencie poczuła się źle. Obawiając się o bezpieczeństwo swoje oraz dziecka, postanowiła zjechać na pobocze i zatrzymała pojazd przy krawężniku tak, aby nie utrudniać ruchu. Wtedy do samochodu podszedł nieznany mężczyzna, który zaczął krzyczeć na kobietę i zarzucać jej nieprawidłowe parkowanie.

Podszywał się pod policjanta i kontrolował samochód

Kiedy kobieta próbowała odjechać, mężczyzna zaczął nagrywać ją telefonem, co skłoniło ją do przejechania na inny parking i zapytania o powód takiego zachowania. W trakcie rozmowy nieznajomy oświadczył, że jest nieumundurowanym funkcjonariuszem Policji i przystąpił do czynności przypominających kontrolę drogową. Oglądał pojazd z zewnątrz, zaglądał do środka, gdzie przebywało dziecko, oraz przekazywał przez telefon dane o marce i numerach rejestracyjnych auta innej osobie. Próbował również wyrwać kobiecie kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami, a po odmowie wylegitymowania się i podania danych służbowych, oddalił się w stronę pobliskich bloków.

Zatrzymanie agresywnego 49-latka i zarzuty

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, którzy na podstawie posiadanego wizerunku rozpoznali sprawcę jako 49-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas wizyty mundurowych pod wytypowanym adresem mężczyzna zachowywał się agresywnie i próbował wypchnąć policjantów z mieszkania. Mimo stawianego oporu 49-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki. Usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza oraz wykonywania czynności związanych z tą funkcją poprzez podjęcie pozorowanej kontroli, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.

Źródło: Policja.pl