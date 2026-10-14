Oszustwo w Grodzisku Mazowieckim. Dwaj nieletni wyłudzili 43 tysiące złotych

Kobieta straciła oszczędności i biżuterię

Do grodziskiej komendy wpłynęło zgłoszenie od 68-latki, która została oszukana przez osobę podającą się za pracownika banku. Sprawca nakłonił kobietę do przekazania gotówki w kwocie 43 000 zł oraz posiadanej przez nią biżuterii. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania, poddając dokładnej analizie sposób działania sprawców oraz poszukując śladów i dowodów. Wzmożona praca kryminalnych w terenie pozwoliła na wytypowanie osób podejrzanych o to przestępstwo.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nastolatków

Po ustaleniu miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci udali się pod konkretne adresy na terenie sąsiedniego powiatu, gdzie zatrzymali dwóch nieletnich. Dalsze czynności procesowe w sprawie 15-latka i 16-latka prowadzili funkcjonariusze z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii grodziskiej komendy. Zatrzymani to nastoletni obywatele Ukrainy, których wspólny udział w oszustwie potwierdziły materiały zgromadzone przez mundurowych. Dowody w tej sprawie zostały przekazane do organów sądowych w celu podjęcia dalszych kroków prawnych.

Decyzja sądu o umieszczeniu w ośrodkach wychowawczych

Materiały dotyczące obu nastolatków trafiły do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żyrardowie. Organ ten zdecydował o umieszczeniu zatrzymanych w Okręgowych Ośrodkach Wychowawczych na okres 3 miesięcy. Grodziscy policjanci wykorzystują to zdarzenie, aby przypomnieć mieszkańcom o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Funkcjonariusze apelują, by nie ulegać presji czasu ani emocjom i zawsze konsultować decyzje o przekazaniu pieniędzy z inną osobą, nawet jeśli rozmówca podaje się za pracownika banku lub policjanta.

Źródło: Policja.pl