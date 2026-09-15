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W poprzednim odcinku Margarita planowała podwieczorek dla przyjaciółek, ale Cruz oburzyła się, gdy poznała listę gości. Lope i Vera, coraz bardziej w sobie zakochani, snuli plany na wspólną przyszłość. Manuel urządzał nową pracownię, lecz nadal miał żal do matki o to, że zszargała reputację Cataliny. Alonso i Cruz znów zaczęli się do siebie zbliżać. Simona i Virtudes pojechały z panem Baezą na plebanię, by oddać kielich skradziony przez Virtudes.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 483 - streszczenie
Curro coraz mocniej martwi się o bezpieczeństwo Martiny. Tymczasem Pía słabnie w jaskini, a Jana i María robią wszystko, by dodać jej sił. Santos obmyśla sposób, jak zemścić się na Verze. Virtudes niespodziewanie traci posadę u dona Fermína. Manuel zaprasza Catalinę na rodzinną kolację. Na podwieczorku organizowanym przez Margaritę pojawia się księżna de Carril.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 483 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
483. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 23 września 2026 roku o godzinie 15:05. Wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców pałacu La Promesa.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a życie bohaterów wypełniają romanse, rodzinne sekrety, zdrady oraz walka o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján