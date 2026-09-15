W poprzednim odcinku Margarita planowała podwieczorek dla przyjaciółek, ale Cruz oburzyła się, gdy poznała listę gości. Lope i Vera, coraz bardziej w sobie zakochani, snuli plany na wspólną przyszłość. Manuel urządzał nową pracownię, lecz nadal miał żal do matki o to, że zszargała reputację Cataliny. Alonso i Cruz znów zaczęli się do siebie zbliżać. Simona i Virtudes pojechały z panem Baezą na plebanię, by oddać kielich skradziony przez Virtudes.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 483 - streszczenie

Curro coraz mocniej martwi się o bezpieczeństwo Martiny. Tymczasem Pía słabnie w jaskini, a Jana i María robią wszystko, by dodać jej sił. Santos obmyśla sposób, jak zemścić się na Verze. Virtudes niespodziewanie traci posadę u dona Fermína. Manuel zaprasza Catalinę na rodzinną kolację. Na podwieczorku organizowanym przez Margaritę pojawia się księżna de Carril.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 483 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

483. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje 23 września 2026 roku o godzinie 15:05. Wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców pałacu La Promesa.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W pałacu ścierają się interesy arystokracji i służby, a życie bohaterów wypełniają romanse, rodzinne sekrety, zdrady oraz walka o majątek i pozycję. W obsadzie są między innymi:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján