W poprzednim odcinku Poyraz zaczął podejrzewać, że zdrajcą jest Semih, i postanowił zastawić na niego pułapkę. Mert ukrył przed nim, że przez kłopoty finansowe i chorobę matki podjął dodatkową pracę. Aynur zrezygnowała z wyjazdu, bo uznała, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, żeby doprowadzić do ślubu z Sinanem. Została w domu, by znaleźć na to konkretne dowody. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1035 - streszczenie

Aynur będzie chciała zdobyć dowody na oszustwo Ezgi, dlatego pomoże przy organizacji jej zaręczyn z Sinanem. Przez przypadek podsłucha rozmowę Ezgi i Isil o sfingowanej próbie samobójczej. Poyraz i Nana będą coraz bardziej przekonani, że zdrajcą jest Semih, ale wciąż zabraknie im dowodów. Pułapka zastawiona na Semiha nie przyniesie jednak oczekiwanego skutku. Podczas przypadkowej rozmowy z Cansel Semih zorientuje się, że za całą akcją stoją Poyraz i Nana. Tymczasem Sahin zacznie odzyskiwać pamięć, lecz na razie nikomu się do tego nie przyzna.

„Dziedzictwo” odcinek 1035 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1035. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. W programie stacji serial figuruje pod tytułem „Dziedzictwo”.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum tej historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie raz po raz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje również domowa codzienność i relacje pobocznych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar