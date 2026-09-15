"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1035

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-15 10:09

W 1035. odcinku „Dziedzictwa” Aynur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może dać jej szansę na poznanie niewygodnej prawdy. Tymczasem Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semiha, lecz sytuacja szybko wymknie się im spod kontroli. Sahin także będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie.

W poprzednim odcinku Poyraz zaczął podejrzewać, że zdrajcą jest Semih, i postanowił zastawić na niego pułapkę. Mert ukrył przed nim, że przez kłopoty finansowe i chorobę matki podjął dodatkową pracę. Aynur zrezygnowała z wyjazdu, bo uznała, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, żeby doprowadzić do ślubu z Sinanem. Została w domu, by znaleźć na to konkretne dowody. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1035 - streszczenie

Aynur będzie chciała zdobyć dowody na oszustwo Ezgi, dlatego pomoże przy organizacji jej zaręczyn z Sinanem. Przez przypadek podsłucha rozmowę Ezgi i Isil o sfingowanej próbie samobójczej. Poyraz i Nana będą coraz bardziej przekonani, że zdrajcą jest Semih, ale wciąż zabraknie im dowodów. Pułapka zastawiona na Semiha nie przyniesie jednak oczekiwanego skutku. Podczas przypadkowej rozmowy z Cansel Semih zorientuje się, że za całą akcją stoją Poyraz i Nana. Tymczasem Sahin zacznie odzyskiwać pamięć, lecz na razie nikomu się do tego nie przyzna.

„Dziedzictwo” odcinek 1035 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1035. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. W programie stacji serial figuruje pod tytułem „Dziedzictwo”.

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„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum tej historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. Nie brakuje też oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie raz po raz muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje również domowa codzienność i relacje pobocznych postaci. W serialu występują m.in.:

  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
  • Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim
  • Binnaz Ekren jako Adalet
  • Özge Agyar
Poyraz rozmawia przez telefon na ulicy. O jego planie przechytrzenia zdrajcy w serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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Dziedzictwo
Dziedzictwo streszczenia
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