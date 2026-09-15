"Klan": streszczenie odcinka 4739

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-15 10:25

W 4739. odcinku „Klanu” Tomek będzie chciał wiedzieć, kiedy Pawełek powie Laurze o swojej decyzji. Chłopak nie będzie chciał od razu zdradzić, co zamierza. W końcu prawda o rezygnacji ze stypendium dotrze także do Pawła. Ta rozmowa może mocno skomplikować relacje w rodzinie.

W poprzednim odcinku Paweł był przekonany, że jego syn skorzysta z prestiżowego stypendium w Sztokholmie, jednak chłopak przyznał, że nadal się waha. Ojciec nie rozumiał, dlaczego prywatne sprawy mogą być ważniejsze niż kariera naukowa, a Wiga przypomniała mu, jak skończył się wcześniejszy wyjazd z doktor Dudek. W Rosso trwała burza mózgów nad jesiennym menu, które ostatecznie spodobało się Monice, Gabrieli i Feliksowi. Bazyli zapowiedział, że przedstawi swoje pomysły na unowocześnienie kuchni. Anna martwiła się apatyczną Żabcią, a po interwencji Ilony pojechała z suczką do weterynarza, gdzie okazało się, że zwierzę połknęło piłeczkę. W kolejnym odcinku sprawa stypendium wyjdzie na pierwszy plan.

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„Klan” odcinek 4739 - streszczenie

Tomek zapyta Pawełka, kiedy powie Laurze, że rezygnuje ze stypendium w Sztokholmie. Chłopak najpierw będzie go zbywał, ale w końcu przyzna, że nie zmienił zdania i nie pojedzie do Szwecji. W El-Medzie zaczepi go Górzyński, a Paweł przy okazji dowie się o decyzji syna. W Rosso kucharze będą rywalizować o to, które pomysły trafią do jesiennego menu. Adam postawi na tradycyjne przepisy, a Bazyli na nowoczesną kuchnię fusion. Monika, Gabriela i Feliks spróbują przygotowanych potraw. Leopold odbierze niepokojący telefon od Leokadii, która narzeka na samopoczucie. Grażyna i Poldek pojadą po nią do Uli i Kornela.

„Klan” odcinek 4739 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4739. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku. Emisję na antenie TVP1 zaplanowano na godzinę 18:05. Tego dnia Pawełek ostatecznie potwierdzi, że nie wyjedzie do Sztokholmu.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ludzi z jej otoczenia. W życiu bohaterów nie brakuje rodzinnych rozmów, napięć w związkach, chorób, problemów w pracy i kłopotów dzieci. Nawet pozornie drobne decyzje potrafią z czasem wpłynąć na relacje bliskich. Obok Lubiczów ważną rolę odgrywają ich partnerzy, przyjaciele i sąsiedzi. W obsadzie są m.in.:

  • Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz
  • Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki
  • Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz
  • Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz
  • Jan Piechociński jako Feliks Nowak
  • Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz
  • Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło
  • Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka
  • Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski
  • Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń
  • Anna Powierza jako Czesia Kot-Kurzawska
Aktor Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz w jasnym stroju medycznym. O losach rodziny z Klanu przeczytasz na Eska.
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