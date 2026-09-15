Zapomnij o staniu przy kuchence. Posmaruj rant garnka tym, a zupa już nigdy nie wykipi

Zupa kipi najczęściej z powodu zbyt intensywnego gotowania lub przepełnionego garnka, co powoduje, że piana i para wylewają się na zewnątrz.

Aby zapobiec kipieniu, posmaruj rant garnka cienką warstwą produktu, który z pewnością masz w swoim domu. Utrudni to pianie wydostanie się z naczynia.

Dodatkowo, warto używać odpowiednio dużego garnka i po zagotowaniu zmniejszyć moc palnika, aby utrzymać spokojne wrzenie.

Gotowanie zupy wydaje się banalnie proste. Wstawiamy garnek, czekamy, aż zawartość się zagotuje, a później zostawiamy wszystko na niewielkim ogniu. Problem pojawia się wtedy, gdy temperatura jest zbyt wysoka albo garnek został napełniony niemal po sam brzeg. Wystarczy moment i piana zaczyna podnosić się coraz wyżej.

Dlaczego zupa kipi?

Najczęściej winne jest zbyt intensywne gotowanie. Kiedy płyn mocno wrze, para i piana unoszą się ku górze. Jeśli dodatkowo w garnku brakuje wolnego miejsca, zawartość bardzo szybko może przelać się przez brzeg. Dlatego po zagotowaniu warto zmniejszyć moc palnika. Nie chodzi o to, żeby całkowicie przerwać gotowanie, lecz by utrzymać je na spokojnym poziomie. Pomaga także większy garnek. Nasze babcie natomiast stosowały pewien sprytny trik, dzięki któremu zupa nigdy nie kipiała.

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Posmaruj rant garnka, a zupa już nie wykipi

Ten prosty sposób może przydać się zwłaszcza wtedy, gdy gotowana potrawa ma tendencję do tworzenia dużej ilości piany. Przed rozpoczęciem gotowania można delikatnie posmarować górny rant garnka niewielką ilością masła albo oliwy. Tłusta warstwa utrudnia pianie przesuwanie się w kierunku samej krawędzi. Dzięki temu łatwiej zatrzymać ją w garnku, zanim zacznie spływać na kuchenkę. To trik znany od lat i nie wymaga żadnych specjalnych akcesoriów. Wystarczy odrobina tłuszczu oraz kilka sekund przygotowania i możemy zapomnieć o staniu przy kuchence i pilnowaniu naszej zupy.

Kipiąca zupa to niewielki, ale wyjątkowo irytujący problem. Oczywiście nawet najlepszy sposób nie zastąpi odrobiny uwagi.Na szczęście nie trzeba stać nad garnkiem przez cały czas. Jeśli garnek jest przepełniony, a palnik ustawiony na maksimum, ryzyko kipienia nadal pozostaje. Najlepiej więc połączyć kilka prostych zasad: wybrać odpowiednio duże naczynie, nie gotować na zbyt dużym ogniu i w razie potrzeby zabezpieczyć jego rant cienką warstwą masła lub oliwy.

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