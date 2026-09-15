Kawhi Leonard wraca do Toronto Raptors. Zaskakujący finał negocjacji

Kawhi Leonard zmienia klub w NBA

W poniedziałek władze koszykarskiej ligi ostatecznie zaakceptowały powrót Kawhia Leonarda do drużyny Toronto Raptors, z którą triumfował w 2019 roku. W ramach tej obszernej wymiany Los Angeles Clippers pozyskali Brandona Ingrama, Gradeya Dicka oraz pule wyborów w drafcie, w tym po dwa w pierwszej i drugiej rundzie.

Wstępne porozumienie między klubami zawarto ponad dwa miesiące temu, ale zablokowano je na początku lipca w związku z prowadzonym śledztwem. Koszykarska centrala badała niedozwolone omijanie przepisów dotyczących limitu wynagrodzeń w kontrakcie zawodnika, co docelowo wstrzymało sfinalizowanie transakcji na szczeblu administracyjnym.

- Z radością witamy Kawhiego z powrotem w Toronto. Jego wpływ na naszą organizację, nasze miasto i nasz kraj jest niezaprzeczalny, a on uosabia ducha rywalizacji i mistrzowskiego nastawienia, które cenimy. Wierzymy, że jego przywództwo, doświadczenie i talent pomogą nam w dalszym dążeniu do kolejnego mistrzostwa – powiedział Bobby Webster, dyrektor generalny i wiceprezes wykonawczy Raptors.

Rekordowe sankcje dla Los Angeles Clippers

Postępowanie zewnętrzne przyniosło dotkliwe kary, w tym grzywnę w wysokości 30 milionów dolarów dla klubu oraz 700 tysięcy dolarów dla samego koszykarza. Władze ligi nałożyły roczne zawieszenie na właściciela zespołu Steve'a Ballmera i dyrektorkę operacyjną Gillian Zucker, a amerykańska drużyna straciła dodatkowo pięć wyborów w pierwszej rundzie draftu w latach 2029-2033.

Z 35-letnim zawodnikiem w składzie jedyny kanadyjski zespół zamierza aktywnie włączyć się do rywalizacji o mistrzostwo Konferencji Wschodniej. Doświadczony skrzydłowy zarobił do tej pory na parkietach NBA niemal 380 milionów dolarów, z czego równe 50 milionów przypada na lukratywny kontrakt obowiązujący w sezonie 2025/2026.