Zodiakalni egoiści. To najbardziej narcystyczny znak w całym horoskopie

Niektóre osoby uwielbiają być w centrum uwagi, chętnie opowiadają o swoich sukcesach i lubią, gdy inni dostrzegają ich osiągnięcia.

Astrologia wskazuje kilka znaków, którym przypisuje się wyjątkowo silne poczucie własnej wartości i dużą pewność siebie.

Mocne ego nie zawsze musi oznaczać brak empatii czy prawdziwy narcyzm – czasami może być po prostu efektem zdecydowanego charakteru i potrzeby docenienia.

Sprawdź, które znaki zodiaku najczęściej trafiają na listy osób skupionych na sobie i dlaczego mogą sprawiać wrażenie, że zawsze chcą postawić na swoim.

Warto pamiętać, że astrologia jest przede wszystkim formą rozrywki. Nie da się określić czyjegoś charakteru na podstawie znaku zodiaku, a określenie „narcyzm” ma również konkretne znaczenie psychologiczne i nie powinno być używane jako zwykłe określenie osoby, która lubi siebie. Jeśli potraktujemy temat z przymrużeniem oka, Lew, Baran i Koziorożec zdecydowanie mogą uchodzić za zodiakalne osobowości z mocnym ego.

Zobacz też: Mają mocny charakter, ale rzadko pokazują emocje. Te znaki trudno rozgryźć

Lew lubi być najważniejszy

Jeśli mielibyśmy wskazać znak, który najczęściej pojawia się w tego typu zestawieniach, byłby to Lew. Osoby urodzone pod tym znakiem lubią być zauważane i doceniane. Komplementy sprawiają im przyjemność, a pochwała potrafi być dla nich dodatkowym paliwem do działania. Lew zazwyczaj ma sporo pewności siebie i nie zawsze widzi powód, żeby ją ukrywać. Kiedy odnosi sukces, chętnie się nim dzieli. Może sprawiać wrażenie osoby skoncentrowanej na sobie, szczególnie gdy rozmowa często wraca do jego osiągnięć, planów czy problemów.

Nie musi to jednak oznaczać prawdziwego narcyzmu. Zodiakalny Lew często jest po prostu bardzo ekspresyjny i lubi czuć, że jego wysiłki są zauważane.

Julia Wieniawa tańczy do "Dragostea Din Tei" | Radio ESKA

Baran też lubi stawiać na swoim

Drugim znakiem, któremu astrologia przypisuje mocne ego, jest Baran. To osoba nastawiona na działanie, rywalizację i osiąganie własnych celów. Jeśli coś sobie postanowi, trudno ją przekonać, że powinna z tego zrezygnować. Baran nie przepada za sytuacjami, w których ktoś próbuje nim kierować. Czasami może przez to sprawiać wrażenie egoisty, szczególnie jeśli bardzo mocno skupia się na tym, czego sam chce.

W relacjach potrafi być jednak również niezwykle zaangażowany i lojalny. Jego bezpośredniość bywa mylona z brakiem empatii, choć nie zawsze ma z nią cokolwiek wspólnego.

A co z Koziorożcem?

Koziorożec może prezentować zupełnie inny rodzaj egoizmu. Zwykle nie potrzebuje ciągłego zainteresowania otoczenia. Bardziej zależy mu na własnych osiągnięciach i poczuciu kontroli nad swoim życiem. Potrafi bardzo konsekwentnie realizować swoje plany, nawet jeśli oznacza to odrzucenie cudzych sugestii. Z boku może wyglądać to jak przekonanie, że wie wszystko najlepiej.

Zobacz galerię: Która gwiazda jest twoją bratnią duszą? Sprawdź, kto ma taki sam znak zodiaku, jak ty!