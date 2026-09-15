W poprzednim odcinku Klara odkryła, że Giulia regularnie otrzymywała przelewy, w które zamieszani byli Kamil i Piotr. Zośka przeglądała kolejne teczki, a każdy dokument podważał historię, którą Kamil opowiadał żonie. Oliwka miała żal do matki, bo ta bardziej skupiała się na dochodzeniu niż na własnej córce. Czy nowe odkrycia jeszcze bardziej podzielą Zośkę i Oliwkę?

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„Felicita” odcinek 9 - streszczenie

Zośka coraz mocniej odczuje skutki kłamstw Kamila. Przypadkowe spotkanie z dawnym przyjacielem da jej chwilę wytchnienia od bolesnej przeszłości. Giulia będzie próbowała wesprzeć Davide, który zmaga się z problemami rodzinnymi. Oliwia wyjaśni nieporozumienie z Alką. Po czterech latach samotności Zośka umówi się na randkę z Wiktorem.

„Felicita” odcinek 9 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

9. odcinek serialu „Felicita” TVP1 wyemituje w środę, 23 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 20:30. Tego samego wieczoru Zośka umówi się na spotkanie z Wiktorem.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy o rodzinnych dramatach, romansie i szukaniu szczęścia po życiowym wstrząsie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila próbuje ułożyć życie sobie i nastoletniej córce Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. To właśnie tam wychodzi na jaw, że mężczyzna miał we Włoszech drugie życie. Zośka i Oliwia muszą zmierzyć się z prawdą o Giulii, małym Nico, rodzinnych sekretach i spadku. To historia dwóch rodzin, dwóch kultur, żałoby, przebaczenia i próby rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello