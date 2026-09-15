Naturalna metoda na zbyt jasne brwi. Wystarczy jeden składnik z kuchni, by zapomnieć o hennie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-15 10:29

Zbyt jasne brwi potrafią odebrać pewność siebie, co zazwyczaj kończy się szybką wizytą u kosmetyczki. Można jednak uniknąć kosztów i wypróbować prosty zabieg z użyciem popularnego produktu spożywczego. Zamiast przygotować napój, wystarczy połączyć ten składnik z wodą i nałożyć na włoski. Po chwili brwi staną się ciemniejsze bez konieczności kupowania henny.

Osoba w rękawiczce nakłada pędzelkiem ciemną pastę na brwi kobiety. O domowych sposobach na brwi przeczytasz w Eska.
Autor: Parilov/ Shutterstock Sposób na przyciemnienie brwi
  • Wiele kobiet szuka naturalnych i skutecznych sposobów na przyciemnienie brwi, by uniknąć wydatków w salonach urody.
  • Istnieje zaskakujący składnik kuchenny, który potrafi zmienić kolor włosków zaledwie po jednorazowej aplikacji.
  • Prosty domowy trik opisany w artykule ułatwia uzyskanie wyraźniejszych brwi i pozwala zaoszczędzić na specjalistycznych zabiegach kosmetycznych.

Zagotowałam w wodzie i nałożyłam na moje za jasne brwi. Już po jednym zabiegu stały się ciemniejsze

Trend na mocno zarysowane brwi utrzymuje się od wielu sezonów. Właściwie uformowane i wyregulowane włoski doskonale akcentują rysy twarzy. Kobiety, chcąc sprawdzić efekt ciemniejszej oprawy oczu, często decydują się na hennę lub profesjonalne zabiegi dające trwałe rezultaty, takie jak makijaż permanentny. Istnieją jednak metody na samodzielne, darmowe przyciemnianie brwi w domu, zachowujące całkowicie naturalny wygląd. Znakomitym produktem do tego celu jest tradycyjne kakao. Zamiast serwować je domownikom, wystarczy zagotować ten proszek w wodzie i nanieść na włoski. Rezultat w postaci ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co eliminuje potrzebę stosowania henny.

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Domowy sposób na przyciemnienie brwi. Efekt naturalnie ciemniejszych włosków

Wykorzystanie kakao to skuteczny domowy sposób na przyciemnienie brwi, zapewniający rezultat subtelniejszy od klasycznej henny. Aby przygotować miksturę, należy połączyć we wrzącej wodzie jedną łyżkę proszku kakaowego z łyżką płynu. Po osiągnięciu jednolitej konsystencji wystarczy dodać odrobinę oleju kokosowego, tworząc w ten sposób gęstą pastę. Przygotowany kosmetyk aplikuje się na brwi na około piętnaście do dwudziestu minut, a następnie delikatnie zmywa ciepłą wodą. Dla optymalnych i trwalszych efektów poleca się powtarzanie tego naturalnego zabiegu parę razy w tygodniu.

Jak zagęścić brwi naturalnym sposobem?

Dla osób pragnących wzmocnić włoski dostępne są liczne gotowe odżywki w popularnych drogeriach. Świetną, łatwo dostępną w aptekach alternatywą pozostaje także olejek rycynowy. Kuracja polega na naniesieniu tego specyfiku na brwi na zaledwie dwadzieścia minut przed zmyciem. Taki naturalny produkt znakomicie wpływa na kondycję, kompleksowo odżywiając i wzmacniając włoski z każdym zastosowaniem.

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