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W poprzednim odcinku Lucia odkryła, że na krzyżu otrzymanym od matki widnieje pawie pióro z herbu rodziny de Valmezów. Ksiądz Telmo przygarnął Ursulę i zatrudnił ją jako służącą. Antonito i El Pena podejrzewali, że nie zostaną wybrani do kampanii reklamowej środka Kolos, ale Servando był przekonany o swoim sukcesie. Maria zaczęła zbliżać się do pozostałych członków służby Higinia. Ramon nie krył niechęci do dzieci, dlatego Trini wciąż bała się powiedzieć mu o ciąży. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 962 - streszczenie
Servando zostanie twarzą napoju Kolos i będzie pękał z dumy. Szybko zacznie rozdawać autografy. El Pena, zajęty wymianą żarówki, usłyszy o sukcesie Servanda, spadnie z krzesła i uszkodzi ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skieruje go do swojego kolegi, Urdialesa. Celia odnajdzie stare zdjęcie wujka Joaquina z markizami Valmez, które potwierdzi, że znał ich od dawna. Ramon nadal nie będzie wiedział o ciąży Trini.
„Akacjowa 38” odcinek 962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
962 odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 23 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. To właśnie wtedy Servando będzie świętował sukces w reklamie napoju Kolos. Jego zachwyt nad nową rolą nie wszystkim przypadnie do gustu.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają w niej rodziny z różnych klas społecznych, a każdy lokator skrywa własne sekrety i pragnienia. Ich życie wypełniają romanse, dramaty i tragedie. Ważne miejsce w tej historii zajmują także relacje mieszkańców ze służbą. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela