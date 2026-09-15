W poprzednim odcinku Lucia odkryła, że na krzyżu otrzymanym od matki widnieje pawie pióro z herbu rodziny de Valmezów. Ksiądz Telmo przygarnął Ursulę i zatrudnił ją jako służącą. Antonito i El Pena podejrzewali, że nie zostaną wybrani do kampanii reklamowej środka Kolos, ale Servando był przekonany o swoim sukcesie. Maria zaczęła zbliżać się do pozostałych członków służby Higinia. Ramon nie krył niechęci do dzieci, dlatego Trini wciąż bała się powiedzieć mu o ciąży. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Akacjowa 38” odcinek 962 - streszczenie

Servando zostanie twarzą napoju Kolos i będzie pękał z dumy. Szybko zacznie rozdawać autografy. El Pena, zajęty wymianą żarówki, usłyszy o sukcesie Servanda, spadnie z krzesła i uszkodzi ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skieruje go do swojego kolegi, Urdialesa. Celia odnajdzie stare zdjęcie wujka Joaquina z markizami Valmez, które potwierdzi, że znał ich od dawna. Ramon nadal nie będzie wiedział o ciąży Trini.

„Akacjowa 38” odcinek 962 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

962 odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 23 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. To właśnie wtedy Servando będzie świętował sukces w reklamie napoju Kolos. Jego zachwyt nad nową rolą nie wszystkim przypadnie do gustu.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają w niej rodziny z różnych klas społecznych, a każdy lokator skrywa własne sekrety i pragnienia. Ich życie wypełniają romanse, dramaty i tragedie. Ważne miejsce w tej historii zajmują także relacje mieszkańców ze służbą. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela