"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 441

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mocno namieszały w życiu mieszkańców posiadłości, zmieniając dotychczasowy układ sił między domownikami. Santos, podpuszczony intrygami Petry, otwarcie zbuntował się przeciwko ojcu, a w tym samym czasie Blanka Palomar na dobre opuściła progi rezydencji. Sytuacja w pałacu zaostrzyła się jeszcze bardziej w momencie, w którym Alonso ostatecznie wyrzucił Lorenza z posiadłości. Prawdziwy zwrot akcji nastąpił jednak wtedy, gdy Manuel ogłosił zaskakującą decyzję o wyjeździe na wojnę, by towarzyszyć Currowi. W cieniu tych wszystkich zdarzeń Maria otrzymała w prezencie na pożegnanie sznur pięknych pereł. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 441 - streszczenie

Po tym, jak mały Dieguito wraca do zdrowia, Pia czuje ulgę i decyduje się ponownie powierzyć syna pod opiekę Beni. W tym samym czasie Lorenzo przygotowuje się do wyjazdu z La Promesy, jednak przed opuszczeniem rezydencji postanawia przekazać Catalinie istotne informacje dotyczące sekretów Pelaya. Jana musi zmierzyć się z trudnymi emocjami, żegnając Manuela odchodzącego na front oraz Marię, która rozpoczyna pracę w nowym miejscu. Równocześnie Virtudes decyduje się na bolesną szczerość wobec matki i wyjawia jej prawdę na temat zdarzeń ze swojej przeszłości. Atmosfera w pałacu zagęszcza się również przez działania Petry, która zaczyna szantażować Cruz, grożąc ujawnieniem kompromitujących ją tajemnic.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 441 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla osób, które regularnie sprawdzają, co słychać u arystokratycznej rodziny Luján i ich służby, nadchodzi moment emisji kolejnej odsłony tej historii. Stacja przygotowała stałe pasmo, dzięki któremu można być na bieżąco z każdą intrygą rozgrywającą się w słonecznej Hiszpanii. Warto zaplanować popołudnie tak, by nie ominąć żadnego z istotnych wątków tego odcinka. Premiera telewizyjna odbędzie się już niebawem na antenie drugiego kanału telewizji publicznej. Odcinek 441 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie pokazany 27 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha opowieści o wielkiej miłości i rodzinnych waśniach osadzone w pięknych kostiumach z początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z konkretnym planem zemsty, ale życie szybko weryfikuje jej zamierzenia, gdy w grę wchodzą uczucia do syna markiza. Mamy tu wszystko, co najlepsze w telenowelach: podziały klasowe, ukryte zbrodnie i mnóstwo skandali, które nie pozwalają mieszkańcom La Promesy na nudę. To produkcja idealna do popołudniowej kawy, gdzie każda postać ma coś za uszami, a luksusowe wnętrza skrywają mroczną prawdę. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)