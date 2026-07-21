"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 441

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mocno namieszały w życiu mieszkańców posiadłości, zmieniając dotychczasowy układ sił między domownikami. Santos, podpuszczony intrygami Petry, otwarcie zbuntował się przeciwko ojcu, a w tym samym czasie Blanka Palomar na dobre opuściła progi rezydencji. Sytuacja w pałacu zaostrzyła się jeszcze bardziej w momencie, w którym Alonso ostatecznie wyrzucił Lorenza z posiadłości. Prawdziwy zwrot akcji nastąpił jednak wtedy, gdy Manuel ogłosił zaskakującą decyzję o wyjeździe na wojnę, by towarzyszyć Currowi. W cieniu tych wszystkich zdarzeń Maria otrzymała w prezencie na pożegnanie sznur pięknych pereł. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 441 - streszczenie
Po tym, jak mały Dieguito wraca do zdrowia, Pia czuje ulgę i decyduje się ponownie powierzyć syna pod opiekę Beni. W tym samym czasie Lorenzo przygotowuje się do wyjazdu z La Promesy, jednak przed opuszczeniem rezydencji postanawia przekazać Catalinie istotne informacje dotyczące sekretów Pelaya. Jana musi zmierzyć się z trudnymi emocjami, żegnając Manuela odchodzącego na front oraz Marię, która rozpoczyna pracę w nowym miejscu. Równocześnie Virtudes decyduje się na bolesną szczerość wobec matki i wyjawia jej prawdę na temat zdarzeń ze swojej przeszłości. Atmosfera w pałacu zagęszcza się również przez działania Petry, która zaczyna szantażować Cruz, grożąc ujawnieniem kompromitujących ją tajemnic.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 441 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla osób, które regularnie sprawdzają, co słychać u arystokratycznej rodziny Luján i ich służby, nadchodzi moment emisji kolejnej odsłony tej historii. Stacja przygotowała stałe pasmo, dzięki któremu można być na bieżąco z każdą intrygą rozgrywającą się w słonecznej Hiszpanii. Warto zaplanować popołudnie tak, by nie ominąć żadnego z istotnych wątków tego odcinka. Premiera telewizyjna odbędzie się już niebawem na antenie drugiego kanału telewizji publicznej. Odcinek 441 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie pokazany 27 lipca 2026 o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ten serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha opowieści o wielkiej miłości i rodzinnych waśniach osadzone w pięknych kostiumach z początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu z konkretnym planem zemsty, ale życie szybko weryfikuje jej zamierzenia, gdy w grę wchodzą uczucia do syna markiza. Mamy tu wszystko, co najlepsze w telenowelach: podziały klasowe, ukryte zbrodnie i mnóstwo skandali, które nie pozwalają mieszkańcom La Promesy na nudę. To produkcja idealna do popołudniowej kawy, gdzie każda postać ma coś za uszami, a luksusowe wnętrza skrywają mroczną prawdę. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)