"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 442

Ostatnie wydarzenia w pałacu mocno skomplikowały życie tamtejszych mieszkańców, co wyraźnie pokazał ostatni odcinek "La Promesa - pałac tajemnic". Po wyzdrowieniu małego Dieguita Pia mogła wreszcie ponownie powierzyć opiekę nad synem Beni, natomiast Lorenzo przed wyjazdem zdążył jeszcze zdradzić Catalinie kolejny sekret Pelaya. Jana z ciężkim sercem pożegnała Manuela wyruszającego na front oraz Marię, która właśnie rozpoczęła służbę u nowych pracodawców. W tym samym czasie Virtudes zdobyła się na szczerość wobec matki i wyznała jej bolesną prawdę o swojej przeszłości. Do wyjątkowo napiętej sytuacji doszło też między Petrą a Cruz, gdy ta pierwsza zaczęła ją szantażować ujawnieniem kompromitujących tajemnic. Czego zatem spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 442 - streszczenie

Manuel i Curro ostatecznie wyruszają na wojnę, zostawiając za sobą bliskich w wielkiej niepewności. Kiedy do rąk Cruz trafia pożegnalny list od syna, kobieta wpada w rozpacz i nie potrafi pogodzić się z jego decyzją. Mijają kolejne miesiące, a z frontu wciąż nie docierają żadne informacje na temat losów młodego dziedzica. Mimo braku wieści o tym, co dzieje się z Manuelem, markiza postanawia zorganizować huczne przyjęcie z okazji jego urodzin. W międzyczasie Santos szantażuje Verę i celowo prowokuje sytuacje mające wzbudzić zazdrość u Lopego. Natomiast nowa ochmistrzyni Petra wprowadza rządy twardej ręki i zaczyna publicznie upokarzać Pię, która została wcześniej odsunięta od swoich funkcji.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 442 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z dużym zainteresowaniem śledzi codzienne losy rodziny Luján i ich pracowników w malowniczej andaluzyjskiej posiadłości. Regularne oglądanie kolejnych epizodów pozwala być na bieżąco ze wszystkimi intrygami, które zagęszczają atmosferę w pałacowych korytarzach. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Premiera 442. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 28 lipca 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na antenie TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha kostiumowe dramaty wypełnione rodzinnymi tajemnicami i zakazanym uczuciem. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się w wielkim pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o tragicznej przeszłości swojej matki i odnaleźć zaginionego brata. Na miejscu jednak jej plany komplikują się, gdy zaczyna darzyć uczuciem Manuela, syna właścicieli posiadłości. Opowieść ta zręcznie łączy wątki kryminalne z barwnym opisem życia wyższych sfer oraz ich służby na początku XX wieku. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)