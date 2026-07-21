"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 442

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Ostatnie wydarzenia w pałacu mocno skomplikowały życie tamtejszych mieszkańców, co wyraźnie pokazał ostatni odcinek "La Promesa - pałac tajemnic". Po wyzdrowieniu małego Dieguita Pia mogła wreszcie ponownie powierzyć opiekę nad synem Beni, natomiast Lorenzo przed wyjazdem zdążył jeszcze zdradzić Catalinie kolejny sekret Pelaya. Jana z ciężkim sercem pożegnała Manuela wyruszającego na front oraz Marię, która właśnie rozpoczęła służbę u nowych pracodawców. W tym samym czasie Virtudes zdobyła się na szczerość wobec matki i wyznała jej bolesną prawdę o swojej przeszłości. Do wyjątkowo napiętej sytuacji doszło też między Petrą a Cruz, gdy ta pierwsza zaczęła ją szantażować ujawnieniem kompromitujących tajemnic. Czego zatem spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 442 - streszczenie
Manuel i Curro ostatecznie wyruszają na wojnę, zostawiając za sobą bliskich w wielkiej niepewności. Kiedy do rąk Cruz trafia pożegnalny list od syna, kobieta wpada w rozpacz i nie potrafi pogodzić się z jego decyzją. Mijają kolejne miesiące, a z frontu wciąż nie docierają żadne informacje na temat losów młodego dziedzica. Mimo braku wieści o tym, co dzieje się z Manuelem, markiza postanawia zorganizować huczne przyjęcie z okazji jego urodzin. W międzyczasie Santos szantażuje Verę i celowo prowokuje sytuacje mające wzbudzić zazdrość u Lopego. Natomiast nowa ochmistrzyni Petra wprowadza rządy twardej ręki i zaczyna publicznie upokarzać Pię, która została wcześniej odsunięta od swoich funkcji.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 442 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z dużym zainteresowaniem śledzi codzienne losy rodziny Luján i ich pracowników w malowniczej andaluzyjskiej posiadłości. Regularne oglądanie kolejnych epizodów pozwala być na bieżąco ze wszystkimi intrygami, które zagęszczają atmosferę w pałacowych korytarzach. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Premiera 442. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 28 lipca 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na antenie TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha kostiumowe dramaty wypełnione rodzinnymi tajemnicami i zakazanym uczuciem. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się w wielkim pałacu jako służąca, by odkryć prawdę o tragicznej przeszłości swojej matki i odnaleźć zaginionego brata. Na miejscu jednak jej plany komplikują się, gdy zaczyna darzyć uczuciem Manuela, syna właścicieli posiadłości. Opowieść ta zręcznie łączy wątki kryminalne z barwnym opisem życia wyższych sfer oraz ich służby na początku XX wieku. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)