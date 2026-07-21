"Panna młoda": streszczenie odcinka 155

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" udowodniły, że życie potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Dramatyczne chwile przeżyła Yonca, którą w ostatnim momencie przed wielkim nieszczęściem zdołał uratować niezawodny Tayyar. W tym samym czasie kompletnie zagubiona Beyza przestała panować nad sytuacją związaną z niemowlęciem, a przytłoczona trudnościami Mukadder była bliska odebrania sobie życia. Sinem skutecznie nakłoniła Meliha, aby w końcu wyjawił prawdę o ich wspólnym ślubie Fadime oraz Aysu. Ostateczny cios przyszedł jednak, gdy Beyza zobaczyła Cihana u boku Hancer i podjęła radykalną decyzję o nagłej ucieczce razem z dzieckiem. Czas zatem sprawdzić, jakie rozstrzygnięcia przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

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"Panna młoda" odc. 155 - streszczenie

Melih poświęca teraz mnóstwo uwagi Hancer i stara się wspierać ją w trudnych chwilach, co jednak wywołuje napięcia w jego związku i sprawia, że Sinem czuje się zaniedbywana. W tym samym czasie Mukadder decyduje się na wyznanie Cihanowi prawdy, informując go, że syn Beyzy w rzeczywistości nie jest jego biologicznym dzieckiem. Wiadomość ta wywołuje u mężczyzny ogromny wstrząs i popycha go do gwałtownego działania. Zszokowany Cihan natychmiast udaje się do Nusreta, ponieważ zamierza odebrać stamtąd kobietę wraz z niemowlęciem. Zanim jednak dojdzie do konfrontacji, Beyza niespodziewanie pojawia się z dzieckiem w domu, w którym przebywają obecnie Hancer oraz Derya.

"Panna młoda" odc. 155 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji mogą śmiało planować czas na śledzenie dalszych losów swoich ulubionych postaci. Popularność tej opowieści sprawia, że wiele osób z niecierpliwością wyczekuje kolejnych emisji przed telewizorami. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych wydarzeń z życia Hancer i Cihana, warto zapamiętać szczegóły najbliższej transmisji. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 lipca 2026 roku, na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to klasyczna opowieść o wielkim poświęceniu i uczuciu, które musi pokonać wiele życiowych przeszkód. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na układ z bogatą rodziną Develioglu tylko po to, by sfinansować leczenie swojego chorego brata. Choć początkowo jej małżeństwo z Cihanem miało być jedynie kontraktem, z czasem między dwojgiem młodych ludzi pojawia się szczera miłość. Cała historia nabiera barw dzięki licznym intrygom snutym w luksusowej rezydencji oraz tajemnicom z przeszłości. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)