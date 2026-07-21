"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 991

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych postaci. Poyraz zdołał odnaleźć Nanę w kryjówce Burhana, lecz podczas tej niebezpiecznej interwencji został przypadkowo postrzelony. Gdy ranny trafił do szpitala, Nana wyznała prawdę o swoim udziale w tym zdarzeniu, czym ściągnęła na siebie gniew całej rodziny mężczyzny. Równolegle Kara przekazała Ibo wiadomość o swojej ciąży, a Isl zauważyła, że Sinan darzy Aynur coraz większym uczuciem. Ta ostatnia nie zamierzała jednak bezczynnie patrzeć na ich zbliżenie i postanowiła za wszelką cenę rozdzielić tę parę. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 991 - streszczenie

Isl wysuwa poważne oskarżenie pod adresem Aynur, zarzucając jej kradzież, jednak Sinan bardzo szybko orientuje się, że jego matka mija się z prawdą. Kobieta dowiaduje się, że dzięki rehabilitacji ma szansę odzyskać pełną sprawność, ale postanawia zachować tę wiadomość w tajemnicy, by nadal manipulować synem. W tym samym czasie Poyraz pomyślnie przechodzi operację, lecz jego spokój zostaje zakłócony przez Semiha i Cansel. Para ta próbuje zaszkodzić mężczyźnie poprzez uszkodzenie kroplówki z antybiotykiem, co jednak zostaje zauważone przez czujną Nanę. Z kolei Ibrahim przechodzi wewnętrzną przemianę, gdy uświadamia sobie, że zamiast oczekiwanego rozwodu, wkrótce zostanie ojcem. Cała sytuacja zmusza go do całkowitej rewizji dotychczasowych planów i sposobu patrzenia na swoją rodzinę.

"Dziedzictwo" odc. 991 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tej tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują momentu, gdy będą mogli poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Stacja telewizyjna dba o stałe pory emisji, dzięki czemu perypetie bohaterów można śledzić regularnie każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas, aby osobiście sprawdzić, jak rozwiną się wątki Nany i Poyraza w najnowszej odsłonie. To kolejna okazja, by spędzić czas przy popularnej telenoweli emitowanej na głównej antenie. Emisja 991. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 27 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to produkcja, która od lat przyciąga fanów zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji w życiu bohaterów. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, po wielu zmianach w scenariuszu teraz śledzimy nowe wątki, w których pierwsze skrzypce grają Nana i Poyraz. Serial idealnie łączy motywy trudnego odkupienia z walką o szczęście mimo bolesnych doświadczeń z przeszłości. Jeśli lubicie opowieści o wielkiej sile charakteru, ten tytuł z pewnością zostanie z Wami na dłużej. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)