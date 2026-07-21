"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 991

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły mnóstwo zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych postaci. Poyraz zdołał odnaleźć Nanę w kryjówce Burhana, lecz podczas tej niebezpiecznej interwencji został przypadkowo postrzelony. Gdy ranny trafił do szpitala, Nana wyznała prawdę o swoim udziale w tym zdarzeniu, czym ściągnęła na siebie gniew całej rodziny mężczyzny. Równolegle Kara przekazała Ibo wiadomość o swojej ciąży, a Isl zauważyła, że Sinan darzy Aynur coraz większym uczuciem. Ta ostatnia nie zamierzała jednak bezczynnie patrzeć na ich zbliżenie i postanowiła za wszelką cenę rozdzielić tę parę. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Dziedzictwo" odc. 991 - streszczenie
Isl wysuwa poważne oskarżenie pod adresem Aynur, zarzucając jej kradzież, jednak Sinan bardzo szybko orientuje się, że jego matka mija się z prawdą. Kobieta dowiaduje się, że dzięki rehabilitacji ma szansę odzyskać pełną sprawność, ale postanawia zachować tę wiadomość w tajemnicy, by nadal manipulować synem. W tym samym czasie Poyraz pomyślnie przechodzi operację, lecz jego spokój zostaje zakłócony przez Semiha i Cansel. Para ta próbuje zaszkodzić mężczyźnie poprzez uszkodzenie kroplówki z antybiotykiem, co jednak zostaje zauważone przez czujną Nanę. Z kolei Ibrahim przechodzi wewnętrzną przemianę, gdy uświadamia sobie, że zamiast oczekiwanego rozwodu, wkrótce zostanie ojcem. Cała sytuacja zmusza go do całkowitej rewizji dotychczasowych planów i sposobu patrzenia na swoją rodzinę.
"Dziedzictwo" odc. 991 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy tej tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują momentu, gdy będą mogli poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Stacja telewizyjna dba o stałe pory emisji, dzięki czemu perypetie bohaterów można śledzić regularnie każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas, aby osobiście sprawdzić, jak rozwiną się wątki Nany i Poyraza w najnowszej odsłonie. To kolejna okazja, by spędzić czas przy popularnej telenoweli emitowanej na głównej antenie. Emisja 991. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 27 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.
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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to produkcja, która od lat przyciąga fanów zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji w życiu bohaterów. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, po wielu zmianach w scenariuszu teraz śledzimy nowe wątki, w których pierwsze skrzypce grają Nana i Poyraz. Serial idealnie łączy motywy trudnego odkupienia z walką o szczęście mimo bolesnych doświadczeń z przeszłości. Jeśli lubicie opowieści o wielkiej sile charakteru, ten tytuł z pewnością zostanie z Wami na dłużej. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)