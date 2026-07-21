"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 920

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W świecie "Akacjowa 38" spokój jest pojęciem niemal nieznanym, co brutalnie potwierdziły ostatnie wydarzenia w kamienicy. Diego dokonał makabrycznego odkrycia, odnajdując ciało ojca oraz zakrwawiony przycisk do papieru należący do brata, co od razu nasunęło mu tragiczne wnioski. Mężczyzna oskarżył Ursulę o zaplanowanie tej zbrodni, lecz ona bez skrupułów weszła w rolę zrozpaczonej wdowy. W tym samym czasie Inigo próbował przekonać Leonor, że nie łączą go żadne więzy małżeńskie ani ojcowskie z Evą i Nacho. Ukochana pozostała jednak niewzruszona na te tłumaczenia i nie dała mu wiary. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 920 - streszczenie
W kamienicy pojawia się nowy stróż, Cesareo, który od samego początku daje się poznać jako surowy służbista o bardzo konserwatywnych poglądach. W tym samym czasie Blanca przeszukuje bagaż Samuela i znajduje w nim przedmioty, które należały do jego ojca, co nasuwa jej myśl, że to właśnie on stoi za jego śmiercią. Trini nie próżnuje i stara się zachęcić Ramona, aby wygłosił przemówienie na otwarciu corocznego, tradycyjnego festynu w Cabrahigo. Samuel próbuje bronić swojego dobrego imienia i stara się przekonać Felipe, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem ojca. Tymczasem Lucia czyni przygotowania do wyjazdu do Salamanki, gdzie chce osobiście skonfrontować się ze swoim wujem.
"Akacjowa 38" odc. 920 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli planujecie spędzić popołudnie przy losach ulubionych bohaterów, warto wcześniej sprawdzić dokładną godzinę emisji w ramówce. Serial o losach mieszkańców madryckiej kamienicy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest emitowany regularnie na głównej antenie publicznego nadawcy. Warto zarezerwować sobie czas, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze śledztwa i prywatne dochodzenia Blanki. Najnowszy, 920. odcinek "Akacjowej 38" zostanie pokazany 27 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku ubiegłego stulecia, gdzie śledzimy codzienne troski mieszkańców pewnej eleganckiej kamienicy. Produkcja stała się prawdziwym hitem dzięki połączeniu wątków obyczajowych z dramatycznymi tajemnicami, które skrywają niemal wszyscy lokatorzy. Możemy tu podglądać zarówno wystawne życie wyższych sfer, jak i trudną codzienność pracującej dla nich służby. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o trudnych wyborach i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)