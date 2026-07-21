"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 920

W świecie "Akacjowa 38" spokój jest pojęciem niemal nieznanym, co brutalnie potwierdziły ostatnie wydarzenia w kamienicy. Diego dokonał makabrycznego odkrycia, odnajdując ciało ojca oraz zakrwawiony przycisk do papieru należący do brata, co od razu nasunęło mu tragiczne wnioski. Mężczyzna oskarżył Ursulę o zaplanowanie tej zbrodni, lecz ona bez skrupułów weszła w rolę zrozpaczonej wdowy. W tym samym czasie Inigo próbował przekonać Leonor, że nie łączą go żadne więzy małżeńskie ani ojcowskie z Evą i Nacho. Ukochana pozostała jednak niewzruszona na te tłumaczenia i nie dała mu wiary. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 920 - streszczenie

W kamienicy pojawia się nowy stróż, Cesareo, który od samego początku daje się poznać jako surowy służbista o bardzo konserwatywnych poglądach. W tym samym czasie Blanca przeszukuje bagaż Samuela i znajduje w nim przedmioty, które należały do jego ojca, co nasuwa jej myśl, że to właśnie on stoi za jego śmiercią. Trini nie próżnuje i stara się zachęcić Ramona, aby wygłosił przemówienie na otwarciu corocznego, tradycyjnego festynu w Cabrahigo. Samuel próbuje bronić swojego dobrego imienia i stara się przekonać Felipe, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem ojca. Tymczasem Lucia czyni przygotowania do wyjazdu do Salamanki, gdzie chce osobiście skonfrontować się ze swoim wujem.

"Akacjowa 38" odc. 920 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli planujecie spędzić popołudnie przy losach ulubionych bohaterów, warto wcześniej sprawdzić dokładną godzinę emisji w ramówce. Serial o losach mieszkańców madryckiej kamienicy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest emitowany regularnie na głównej antenie publicznego nadawcy. Warto zarezerwować sobie czas, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze śledztwa i prywatne dochodzenia Blanki. Najnowszy, 920. odcinek "Akacjowej 38" zostanie pokazany 27 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku ubiegłego stulecia, gdzie śledzimy codzienne troski mieszkańców pewnej eleganckiej kamienicy. Produkcja stała się prawdziwym hitem dzięki połączeniu wątków obyczajowych z dramatycznymi tajemnicami, które skrywają niemal wszyscy lokatorzy. Możemy tu podglądać zarówno wystawne życie wyższych sfer, jak i trudną codzienność pracującej dla nich służby. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o trudnych wyborach i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)