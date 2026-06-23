"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 965

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" sporo się działo, a relacje między bohaterami stały się wyjątkowo napięte. Nana usilnie próbowała zyskać akceptację rodziny Poyraza, jednak zamiast ciepłego przyjęcia spotkała się z ciągłymi upokorzeniami ze strony Cennet i Cansel. W tym samym czasie Czarna oraz Ibrahim stanęli do rywalizacji o posadę komisarza, co wprowadziło sporo zamieszania w ich zawodowe życie. Ważnym momentem było odkrycie Aynur, która dowiedziała się, że Can ostatecznie powrócił do swojej matki. Dzień zwieńczyło znalezienie przez Nanę listu od Poyraza, co wywołało w niej podejrzenie, że mężczyzna naprawdę się w niej zakochał. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 965 - streszczenie

Nana odczuwa bardzo silny stres, który jest bezpośrednio związany z jej trwaniem w udawanym małżeństwie. Poyraz, próbując rozładować gęstą atmosferę, zabiera kobietę na strzelnicę, jednak wspólne wyjście nie pomaga, ponieważ para nie przestaje się kłócić. W trakcie rozmowy z Aynur główna bohaterka wyjawia, że przypadkowo natknęła się na list miłosny napisany przez Poyraza. W tym samym czasie na komisariacie dochodzi do zażartej rywalizacji o stanowisko komisarza między dwojgiem współpracowników. Chociaż Ibo robi wszystko, co w jego mocy, aby zaszkodzić Czarnej, to właśnie ona ostatecznie otrzymuje upragniony awans i poprzysięga mężowi zemstę. Z kolei Sinan, który ma dość ciągłych uwag ze strony swojej matki, decyduje się na kłamstwo i wmawia kobiecie, że ma dziewczynę, którą niebawem jej przedstawi.

"Dziedzictwo" odc. 965 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej popularnej produkcji można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie emitowane są kolejne odsłony tej wielowątkowej historii. Każdy epizod przybliża nas do rozwiązania tajemnic, które od dawna nurtują osoby zasiadające przed telewizorami. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Nany i Poyraza, warto pilnować terminów emisji w ramówce. Zapowiadany odcinek numer 965 zostanie wyemitowany 1 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o wielkiej miłości i bolesnych stratach, które całkowicie odmieniają życie. Choć początkowo fabuła kręciła się wokół Seher i Yamana, to obecnie możemy obserwować zupełnie nowe wątki, w tym relację Nany z Poyrazem, która dostarcza wielu ciekawych zwrotów akcji. Serial idealnie łączy w sobie motywy rodzinne z sensacyjnymi wydarzeniami, dzięki czemu w każdym sezonie dzieje się coś interesującego. To jedna z tych produkcji, w których postacie przechodzą ogromną przemianę wewnętrzną pod wpływem trudnych doświadczeń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)