"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 420

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera stała się wyjątkowo ciężka, a dramatyczne wydarzenia odcisnęły bolesne piętno na mieszkańcach rezydencji. Mercedes ostatecznie zabrała zwłoki córki do rodzinnego pałacu, co pozwoliło domownikom w milczeniu pożegnać zmarłą. W tym samym czasie nowy szef służby z rosnącym niepokojem obserwował każde wyjście Píi poza teren posiadłości, a Manuel nie potrafił wybaczyć Ablowi, że ten tak długo ukrywał przed nim bolesną prawdę. Na szczęście pojawił się też radosny akcent, ponieważ Virtudes po powrocie z Martos wyznała matce, że udało jej się w końcu pogodzić z bratem. Z kolei Vera wykazała się ogromnym zaufaniem i opowiedziała Lope o trudnej przeszłości związanej z jej ojcem. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze tajemnice skrywają korytarze tego niezwykłego miejsca.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - streszczenie

Virtudes dzieli się szczegółami swojej niedawnej wizyty u brata, co wywołuje poruszenie wśród domowników. W międzyczasie Candela próbuje przekonać matkę dziewczyny, by ta w końcu zdecydowała się na szczerą rozmowę ze swoim synem. Manuel nie potrafi poradzić sobie z przygnębieniem i poczuciem winy, które dręczą go po odejściu Jimeny. Ta tragedia staje się również impulsem dla Teresy do ponownego przeżywania żałoby po stracie Feliciana. W relacjach między służbą a zarządcami dochodzi do tarć, ponieważ Don Ricardo ma za złe Pii jej częste nieobecności w pałacu. Gdy mężczyzna odkrywa, że kobieta wymyka się, by odwiedzić syna, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Jednocześnie rodzice Jimeny wyraźnie zaznaczają swoją niechęć wobec rodziny de Lujanów, zakazując im udziału w nadchodzącym pogrzebie. Na koniec Manuel podejmuje radykalną decyzję i oficjalnie zwalnia Abla z pełnionych obowiązków.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z narastającymi w pałacu konfliktami. Produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a kolejne odsłony tej historii pojawiają się regularnie w ramówce. Najnowszy odcinek zostanie zaprezentowany już wkrótce na antenie polskiego nadawcy publicznego. Premiera odcinka 420 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji pełnej dworskich intryg i zakazanych uczuć, ten hiszpański tytuł jest propozycją idealną. Opowieść skupia się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, by odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości. Na miejscu okazuje się jednak, że życie arystokracji i ich służby to gęsta sieć kłamstw, w której łatwo się pogubić. To klasyczna telenowela kostiumowa, gdzie walka o honor i majątek przeplata się z codziennymi dramatami mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)