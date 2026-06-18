"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 420

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Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera stała się wyjątkowo ciężka, a dramatyczne wydarzenia odcisnęły bolesne piętno na mieszkańcach rezydencji. Mercedes ostatecznie zabrała zwłoki córki do rodzinnego pałacu, co pozwoliło domownikom w milczeniu pożegnać zmarłą. W tym samym czasie nowy szef służby z rosnącym niepokojem obserwował każde wyjście Píi poza teren posiadłości, a Manuel nie potrafił wybaczyć Ablowi, że ten tak długo ukrywał przed nim bolesną prawdę. Na szczęście pojawił się też radosny akcent, ponieważ Virtudes po powrocie z Martos wyznała matce, że udało jej się w końcu pogodzić z bratem. Z kolei Vera wykazała się ogromnym zaufaniem i opowiedziała Lope o trudnej przeszłości związanej z jej ojcem. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze tajemnice skrywają korytarze tego niezwykłego miejsca.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - streszczenie
Virtudes dzieli się szczegółami swojej niedawnej wizyty u brata, co wywołuje poruszenie wśród domowników. W międzyczasie Candela próbuje przekonać matkę dziewczyny, by ta w końcu zdecydowała się na szczerą rozmowę ze swoim synem. Manuel nie potrafi poradzić sobie z przygnębieniem i poczuciem winy, które dręczą go po odejściu Jimeny. Ta tragedia staje się również impulsem dla Teresy do ponownego przeżywania żałoby po stracie Feliciana. W relacjach między służbą a zarządcami dochodzi do tarć, ponieważ Don Ricardo ma za złe Pii jej częste nieobecności w pałacu. Gdy mężczyzna odkrywa, że kobieta wymyka się, by odwiedzić syna, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Jednocześnie rodzice Jimeny wyraźnie zaznaczają swoją niechęć wobec rodziny de Lujanów, zakazując im udziału w nadchodzącym pogrzebie. Na koniec Manuel podejmuje radykalną decyzję i oficjalnie zwalnia Abla z pełnionych obowiązków.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z narastającymi w pałacu konfliktami. Produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a kolejne odsłony tej historii pojawiają się regularnie w ramówce. Najnowszy odcinek zostanie zaprezentowany już wkrótce na antenie polskiego nadawcy publicznego. Premiera odcinka 420 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji pełnej dworskich intryg i zakazanych uczuć, ten hiszpański tytuł jest propozycją idealną. Opowieść skupia się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, by odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości. Na miejscu okazuje się jednak, że życie arystokracji i ich służby to gęsta sieć kłamstw, w której łatwo się pogubić. To klasyczna telenowela kostiumowa, gdzie walka o honor i majątek przeplata się z codziennymi dramatami mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)