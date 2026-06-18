"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 420

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-18 10:48

W 420. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po tragicznych wydarzeniach. Manuel zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia, które rzutują na jego relacje z otoczeniem i dotychczasowe decyzje. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą kolejne pretensje oraz trudne do zaakceptowania żądania gości.

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera stała się wyjątkowo ciężka, a dramatyczne wydarzenia odcisnęły bolesne piętno na mieszkańcach rezydencji. Mercedes ostatecznie zabrała zwłoki córki do rodzinnego pałacu, co pozwoliło domownikom w milczeniu pożegnać zmarłą. W tym samym czasie nowy szef służby z rosnącym niepokojem obserwował każde wyjście Píi poza teren posiadłości, a Manuel nie potrafił wybaczyć Ablowi, że ten tak długo ukrywał przed nim bolesną prawdę. Na szczęście pojawił się też radosny akcent, ponieważ Virtudes po powrocie z Martos wyznała matce, że udało jej się w końcu pogodzić z bratem. Z kolei Vera wykazała się ogromnym zaufaniem i opowiedziała Lope o trudnej przeszłości związanej z jej ojcem. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze tajemnice skrywają korytarze tego niezwykłego miejsca.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - streszczenie

Virtudes dzieli się szczegółami swojej niedawnej wizyty u brata, co wywołuje poruszenie wśród domowników. W międzyczasie Candela próbuje przekonać matkę dziewczyny, by ta w końcu zdecydowała się na szczerą rozmowę ze swoim synem. Manuel nie potrafi poradzić sobie z przygnębieniem i poczuciem winy, które dręczą go po odejściu Jimeny. Ta tragedia staje się również impulsem dla Teresy do ponownego przeżywania żałoby po stracie Feliciana. W relacjach między służbą a zarządcami dochodzi do tarć, ponieważ Don Ricardo ma za złe Pii jej częste nieobecności w pałacu. Gdy mężczyzna odkrywa, że kobieta wymyka się, by odwiedzić syna, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Jednocześnie rodzice Jimeny wyraźnie zaznaczają swoją niechęć wobec rodziny de Lujanów, zakazując im udziału w nadchodzącym pogrzebie. Na koniec Manuel podejmuje radykalną decyzję i oficjalnie zwalnia Abla z pełnionych obowiązków.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z narastającymi w pałacu konfliktami. Produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a kolejne odsłony tej historii pojawiają się regularnie w ramówce. Najnowszy odcinek zostanie zaprezentowany już wkrótce na antenie polskiego nadawcy publicznego. Premiera odcinka 420 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się 26 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji pełnej dworskich intryg i zakazanych uczuć, ten hiszpański tytuł jest propozycją idealną. Opowieść skupia się na losach Jany, która zatrudnia się w luksusowej posiadłości, by odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości. Na miejscu okazuje się jednak, że życie arystokracji i ich służby to gęsta sieć kłamstw, w której łatwo się pogubić. To klasyczna telenowela kostiumowa, gdzie walka o honor i majątek przeplata się z codziennymi dramatami mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 420
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic