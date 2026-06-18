"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 321

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" wywołały sporo zamieszania, stawiając znane nam postacie przed trudnymi wyborami. Ferit usłyszał od prokuratora, że policja nadal nie ujęła poszukiwanego Karama, co tylko pogłębiło panujący niepokój. Równocześnie Suna i Abidin postanowili na dobre odciąć się od rodzinnych sporów i zaplanowali przeprowadzkę do Londynu, choć bliscy starali się ich od tego odwieść. Gulgun skupiła swoje siły na próbach pogodzenia Ferita z Seyran, chcąc uratować ich skomplikowaną relację. W domu Kazima też nie było spokojnie, ponieważ mężczyzna wpadł w zazdrość z powodu nowego kucharza, którego Esme sprowadziła prosto ze wspólnej przeszłości w Antep. Takie zawirowania zawsze zwiastują kolejne interesujące zwroty akcji.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

"Złoty chłopak" odc. 321 - streszczenie

Kazim organizuje spotkanie w restauracji Esme, zapraszając tam wpływowych inwestorów w nadziei na poprawę sytuacji zawodowej Ferita i jego powrót na łono rodziny. W tym samym czasie w lokalu zjawia się Seyran wraz z prokuratorem, który przekazuje gościom informacje o tajnej operacji Ferita wymierzonej przeciwko Wielkiej Pani. Te wieści przekonują grupę do wznowienia współpracy z rodziną Korhanów i dają szansę na nowy początek. Dochodzi także do poruszającego spotkania Orhana z synem, podczas którego ojciec bije się w pierś i otwarcie przyznaje, że nie potrafił stanąć na wysokości zadania. Seyran, poruszona historią o trudnym dzieciństwie swojego ojca, postanawia wybaczyć Kazimowi i pogodzić się z nim. Spokój przerywają jednak nagłe problemy zdrowotne Suny, która w niepokojącym stanie trafia pod opiekę lekarzy w szpitalu.

"Złoty chłopak" odc. 321 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu zastanawia się, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć opisane wydarzenia na własne oczy w telewizji. Produkcja jest stale obecna w ramówce, dzięki czemu można regularnie obserwować losy bohaterów po ich powrocie na ekrany. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by być na bieżąco z sytuacją w rodzinie Korhanów i nie przegapić żadnego szczegółu. Premierowa emisja "Złoty chłopak" odc. 321 zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja o losach rodziny Korhanów od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany tłumy osób zainteresowanych skomplikowanymi relacjami i rodzinnymi sekretami. Historia zaczęła się od wymuszonego ślubu bogatego dziedzica z dziewczyną, która za wszelką cenę chciała walczyć o swoją niezależność i marzenia. Choć obecnie para jest po przejściach i próbuje układać sobie życie z dala od siebie, wzajemne przyciąganie wciąż jest wyczuwalne. To opowieść o trudnej miłości, ogromnych pieniądzach i presji otoczenia, w której na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

(jako Kazim Şanlı) Emre Altuğ (jako Orhan Korhan)