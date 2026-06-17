"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 419

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-17 9:00

W 419. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" napięcie między niektórymi domownikami stanie się wyjątkowo odczuwalne. Manuel nie kryje swojego rozczarowania postawą Abla, który przez długi czas utrzymywał go w niepewności co do istotnych faktów. W tym samym czasie w rezydencji pojawią się podejrzenia dotyczące częstych i tajemniczych nieobecności jednej z osób pracujących w pałacu.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły przełomowe momenty, które całkowicie zmieniły atmosferę panującą w posiadłości. Catalina zdecydowała się w końcu na szczerość wobec ojca i wyznała mu, że jej konflikt z Pelayem miał związek z postacią Cavendisha. Z kolei w części przeznaczonej dla służby Rómulo zapoznał wszystkich z Ricardem Pellicerem, a nowy pracownik natychmiast przejął część jego dotychczasowych obowiązków. Największy dramat dotyczył jednak Jimeny, która po nieszczęśliwym upadku nie odzyskała już przytomności i ostatecznie zmarła. Ta tragedia sprawiła, że rodzice kobiety obwinili ród Lujánów o doprowadzenie do jej śmierci, przez co napięcia między rodzinami zaczęły narastać. Jak zatem potoczą się dalsze losy bohaterów w obliczu tych wszystkich nieszczęść?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 419 - streszczenie

W 419. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Mercedes podejmuje trudną decyzję o przetransportowaniu zwłok swojej córki do rodzinnej posiadłości. Tymczasem w samym pałacu panuje niepokój, ponieważ nowy szef służby zaczyna bacznie obserwować zachowanie Píi, której częste wyjścia wydają mu się podejrzane. Manuel nie potrafi przejść do porządku dziennego nad zachowaniem Abla i otwarcie okazuje mu żal za to, że ukrywał przed nim prawdę. Z podróży do Martos wraca Virtudes, która ma dla matki pomyślne wieści o pogodzeniu się ze swoim bratem. Dodatkowo Vera decyduje się na szczera rozmowę z Lope, podczas której wyjawia mu informacje na temat swojego ojca.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne rozdziały tej opowieści są emitowane systematycznie, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między państwem a służbą. Stacja telewizyjna udostępnia premierowe materiały w dni powszednie, trafiając do osób odpoczywających w godzinach popołudniowych. Warto pilnować stałych godzin emisji, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia arystokratycznej rodziny Luján. Najnowszy, 419. odcinek serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 25 czerwca 2026 o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha opowieści o wielkich romansach i mrocznych sekretach skrywanych za murami potężnych rezydencji. Główna bohaterka Jana stara się rozwikłać zagadkę z przeszłości, jednocześnie gubiąc się w uczuciach do młodego panicza Manuela. Fabuła jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji, gdzie walka o majątek przeplata się z codziennymi problemami personelu. Jeśli szukacie produkcji z pięknymi kostiumami i wciągającą intrygą, to ten tytuł z pewnością trafi w wasz gust. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 419
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic