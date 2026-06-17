"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 419

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły przełomowe momenty, które całkowicie zmieniły atmosferę panującą w posiadłości. Catalina zdecydowała się w końcu na szczerość wobec ojca i wyznała mu, że jej konflikt z Pelayem miał związek z postacią Cavendisha. Z kolei w części przeznaczonej dla służby Rómulo zapoznał wszystkich z Ricardem Pellicerem, a nowy pracownik natychmiast przejął część jego dotychczasowych obowiązków. Największy dramat dotyczył jednak Jimeny, która po nieszczęśliwym upadku nie odzyskała już przytomności i ostatecznie zmarła. Ta tragedia sprawiła, że rodzice kobiety obwinili ród Lujánów o doprowadzenie do jej śmierci, przez co napięcia między rodzinami zaczęły narastać. Jak zatem potoczą się dalsze losy bohaterów w obliczu tych wszystkich nieszczęść?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 419 - streszczenie

W 419. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Mercedes podejmuje trudną decyzję o przetransportowaniu zwłok swojej córki do rodzinnej posiadłości. Tymczasem w samym pałacu panuje niepokój, ponieważ nowy szef służby zaczyna bacznie obserwować zachowanie Píi, której częste wyjścia wydają mu się podejrzane. Manuel nie potrafi przejść do porządku dziennego nad zachowaniem Abla i otwarcie okazuje mu żal za to, że ukrywał przed nim prawdę. Z podróży do Martos wraca Virtudes, która ma dla matki pomyślne wieści o pogodzeniu się ze swoim bratem. Dodatkowo Vera decyduje się na szczera rozmowę z Lope, podczas której wyjawia mu informacje na temat swojego ojca.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 419 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne rozdziały tej opowieści są emitowane systematycznie, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między państwem a służbą. Stacja telewizyjna udostępnia premierowe materiały w dni powszednie, trafiając do osób odpoczywających w godzinach popołudniowych. Warto pilnować stałych godzin emisji, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia arystokratycznej rodziny Luján. Najnowszy, 419. odcinek serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 25 czerwca 2026 o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha opowieści o wielkich romansach i mrocznych sekretach skrywanych za murami potężnych rezydencji. Główna bohaterka Jana stara się rozwikłać zagadkę z przeszłości, jednocześnie gubiąc się w uczuciach do młodego panicza Manuela. Fabuła jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji, gdzie walka o majątek przeplata się z codziennymi problemami personelu. Jeśli szukacie produkcji z pięknymi kostiumami i wciągającą intrygą, to ten tytuł z pewnością trafi w wasz gust. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)