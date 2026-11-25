„Pierwsza miłość”, odcinek 4297. Melka ukrywa przed bliskimi prawdę o rzekomej ciąży

Melka (Ewa Jakubowicz) wpakowała się w gigantyczne tarapaty, z których z każdym dniem coraz trudniej znaleźć wyjście. Całe zamieszanie ma swoje źródło w 4290. odsłonie „Pierwszej miłości”, kiedy to dwie kreski na teście ciążowym dały Melce i Piotrkowi (Michał Mikołajczak) ogromną nadzieję. Tym bardziej, że wcześniejsze diagnozy lekarskie całkowicie przekreślały szanse kobiety na macierzyństwo. Nagły zwrot akcji oboje potraktowali więc w kategoriach prawdziwego cudu.

Przełom nastąpił w 4294. odcinku produkcji, gdy za namową ukochanego, wspieranego w tych staraniach przez Kacpra (Damian Kulec), dziewczyna wreszcie odwiedziła gabinet ginekologiczny. Niestety, lekarska diagnoza okazała się dla niej kompletnie druzgocąca. Bohaterka nie potrafiła zaakceptować bolesnych faktów, dlatego już w kolejnym, 4295. epizodzie postanowiła skonsultować swój przypadek z innym specjalistą. Mimo kolejnych złych wieści zabrakło jej odwagi, by szczerze porozmawiać o wszystkim z partnerem i przyznać, że jednak nie jest w ciąży.

W nadchodzącym, 4297. odcinku brzemię tej tajemnicy stanie się wręcz nie do zniesienia, gdyż otoczenie kobiety jeszcze mocniej zaangażuje się w przygotowania do jej rzekomego macierzyństwa. Marysia (Aneta Zając) otoczy przyszłą mamę troskliwą opieką, dbając o jej dobre samopoczucie oraz kondycję zdrowotną. Z kolei Julka (Dąbrówka Kruk) nie będzie potrafiła ukryć ekscytacji nadchodzącą rolą cioci. Podczas gdy cała rodzina będzie żyła radosnym oczekiwaniem na dziecko, samą zainteresowaną zaczną zżerać potężne wyrzuty sumienia.

Piotrek planuje wyjazd w 4297. odcinku „Pierwszej miłości”. Melka robi kolejny test ciążowy

Również sam Piotrek stanie na wysokości zadania, chcąc zapewnić ukochanej jak najlepsze warunki. Mężczyzna wyjdzie z inicjatywą wspólnego wyjazdu w góry, wierząc, że taki relaks pozwoli im w spokoju nacieszyć się nadchodzącym rodzicielstwem. W obliczu tych planów Melka znajdzie się pod coraz większą presją. Dziewczyna nie chce niszczyć ogromnej radości swoich bliskich, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że dłuższe utrzymywanie fikcji staje się niemożliwe. Ostatecznie w przypływie desperacji sięgnie po kolejny test ciążowy. Bohaterka wciąż łudzi się, że tym razem zobaczy wynik potwierdzający jej odmienny stan, choć trudno przewidzieć, czy ta próba przyniesie tak wyczekiwane przez nią rozwiązanie.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4297. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierową odsłonę przygód bohaterów w 4297. odcinku serialu „Pierwsza miłość” widzowie zobaczą w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godz. 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja gości na ekranach regularnie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, zawsze w tym samym paśmie czasowym. Osoby preferujące oglądanie w sieci mogą śledzić losy ulubionych postaci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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