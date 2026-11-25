W poprzednim odcinku Jana próbowała porozumieć się z Cruz, ale ich rozmowa szybko przerodziła się w kłótnię i wzajemne oskarżenia o interesowność. Manuel postawił sprawę jasno i zapowiedział rodzicom, że mimo ich protestów nie zamierza rezygnować ze ślubu. Petra bezlitośnie wytykała Marcelowi każde potknięcie, nie dając mu chwili wytchnienia w pracy. Catalina poprosiła Pelaya, by uznał jej dziecko, jednak on odmówił i zasugerował, że o ciąży powinien dowiedzieć się prawdziwy ojciec. Czego należy się teraz spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 533 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cruz zacznie manipulować Margaritą, uświadamiając jej, że po zawarciu małżeństwa to Ayala zyska pełną władzę nad jej udziałami w posiadłości La Promesa. Curro będzie musiał zmierzyć się z dręczącymi go wyrzutami sumienia, które nie dają mu spokoju od czasu tragicznej śmierci Paca. Petra postanowi wyjawić Santosowi sekret dotyczący odejścia jego matki, który udało jej się przypadkiem podsłuchać podczas prywatnej rozmowy. Atmosfera w rezydencji zagęści się jeszcze bardziej, gdy na miejscu pojawi się sierżant Burdina, aby dokonać aresztowania Manuela. Z kolei Teresa zdobędzie się na odwagę i powie Maríi, że Marcelo jest w rzeczywistości jej bratem.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 533 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 533 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła koncentruje się na losach Jany, młodej kobiety zatrudniającej się w rezydencji rodu Luján, by wyjaśnić tajemnicę śmierci matki i odnaleźć brata. Jej plany komplikuje niespodziewane uczucie do Manuela, syna markiza, co staje się zarzewiem licznych konfliktów wynikających z różnic klasowych. Serial umiejętnie łączy wątki romantyczne z kryminalnymi zagadkami oraz obrazem życia arystokracji i jej służby. W pałacowych murach dochodzi do zdrad, szantaży i walki o ogromny rodzinny majątek. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)