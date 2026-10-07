La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie się bać Ayali. Nie jest pewna czy chce tego ślubu

Margarita zaczyna bać się Ayali w 495. odcinku „La Promesy”

W poprzednich odcinkach relacja Margarity i Ayali stała się bardzo skomplikowana. W 477. odcinku hrabia zaproponował kobiecie małżeństwo, a później wykorzystał sytuację związaną z Martiną, by postawić jej rodzinie warunki. W 491. odcinku obiecał zaniechać nękania dziewczyny, jeśli Margarita zgodzi się na ślub.

W 495. odcinku Margarita zacznie jednak patrzeć na swojego narzeczonego inaczej. Zacznie się go bać i zastanawiać się, czy rzeczywiście dobrze go zna. Pojawią się u niej poważne wątpliwości dotyczące małżeństwa. Jej decyzja może więc nie być tak oczywista, jak wcześniej. Martina ostatecznie zaakceptuje ślub matki z Ayalą. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w rodzinie stanie się spokojniejsza. Sama Margarita nie będzie już przekonana, że chce poślubić hrabiego.

Manuel ponownie oświadcza się Janie w 495. odcinku „La Promesy”

Po wydarzeniach z 494. odcinka dojdzie również do ważnego momentu w relacji Jany i Manuela. Jana powiedziała mu wtedy, że Pía żyje, a Manuel poznał prawdę o kobiecie, której śmierć przez długi czas była utrzymywana w tajemnicy. Teraz, w 495. odcinku „La Promesy”, Manuel ponownie podejmie temat ich przyszłości. Jeszcze raz oświadczy się Janie, pokazując, że mimo wszystkich przeszkód nadal chce z nią być. Dla obojga będzie to ważny moment po miesiącach rozłąki i wydarzeniach, które mocno wpłynęły na ich relację.

Zatrzymana produkcja dżemów w 495. odcinku „La Promesy”

W pałacu nie zabraknie też problemów służby. Po tym, jak od 487. odcinka potajemnie przygotowywano dżemy na sprzedaż, a w 494. odcinku Lorenzo zaczął podejrzewać, co dzieje się za jego plecami, służba zrezygnuje z produkcji dżemów. Tym samym jeden z pomysłów mających pomóc Virtudes zostanie zakończony.

La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji 495. odcinka

Odcinek 495. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Margarity, Ayali, Jany, Manuela i Cataliny.

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