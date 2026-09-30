Pierwsza miłość, odcinek 4254: Napięcie w Wadlewie. Emilka nie zniesie nowej partnerki Bartka

Bartek w 4254. odcinku Pierwszej miłości przywozi Ilonę do Wadlewa. Emilka stawia opór

W nadchodzącym 4254. epizodzie popularnej produkcji Bartek postanowi odwiedzić swojego syna Norberta w towarzystwie nowej ukochanej. Mężczyzna uprzedzi telefonicznie byłą żonę o swoich planach, co wprawi ją w wyraźne osłupienie. Kobieta natychmiast przypomni Miedzianowskiemu ich wcześniejsze ustalenia, zgodnie z którymi to stanowczo zbyt wczesny etap na zapoznawanie chłopca z Iloną. Emilka wyrazi zdecydowany sprzeciw wobec rzucania dziecka na głęboką wodę i zmuszania go do błyskawicznej akceptacji nowej wybranki ojca w ich codziennym życiu.

Z kolei ojciec Norberta w 4254. odcinku "Pierwszej miłości" oceni tę sytuację z zupełnie innej perspektywy. Relacja lekarki i Miedzianowskiego wejdzie na znacznie wyższy poziom zaangażowania, przestając być jedynie przelotnym romansem czy luźną znajomością. Zakochani zaczną coraz śmielej rozmawiać o wspólnej drodze życiowej, a sama Ilona wyjdzie nawet z inicjatywą szybkiego zamieszkania pod jednym dachem ze swoim partnerem.

Niezręczna konfrontacja Emilki i Ilony. Iskry w 4254. odcinku Pierwszej miłości

Choć Emilka w 4254. odcinku ostatecznie przystanie na propozycję byłego męża, jej wewnętrzny sprzeciw pozostanie bardzo silny i wyraźny. Kiedy Bartek i Ilona faktycznie zjawią się w Wadlewie, widok tej dwójki wywoła u Miedzianowskiej potężne oraz bardzo bolesne emocje. Zgoda na tę trudną wizytę wcale nie będzie przecież równoznaczna z szybką akceptacją nowego układu sił.

To nie będzie zwykłe minięcie się na chodniku, ponieważ nowa partnerka Bartka oficjalnie wkroczy w świat jego dziecka w 4254. odcinku "Pierwszej miłości". Dla Miedzianowskiej stanie się to ostatecznym dowodem na to, że jej dawny ukochany definitywnie buduje szczęście u boku innej osoby. Sprawę mocno skomplikuje fakt, że relacja byłych małżonków nie została jeszcze całkowicie wygaszona i zamknięta. Niedawno dawni kochankowie spędzili ze sobą namiętną noc, do czego Miedzianowski musiał się potem oficjalnie przyznać przed swoją nową partnerką. Mimo zdrady mężczyzna ostatecznie postanowił kontynuować związek z lekarką.

Podczas bezpośredniej konfrontacji w 4254. odcinku "Pierwszej miłości" gęsta atmosfera między kobietami będzie wręcz namacalna. Gdy Ilona postanowi wykazać się serdeczną inicjatywą i zaoferuje Emilce swoje wsparcie, spotka się z lodowatym murem niechęci. Była żona Bartka nie przyjmie żadnej formy pomocy od swojej następczyni, ponieważ odbierze takie gesty jako zdecydowanie zbyt daleko idącą ingerencję w swoje życie prywatne.

Pierwsza miłość odc. 4254: Gdzie i kiedy oglądać nowe losy bohaterów w Polsacie?

Premiera 4254. odcinka serialu "Pierwsza miłość" została zaplanowana na środę, 30 września 2026 roku. Fani tej wrocławskiej produkcji będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów dokładnie o godzinie 18:00 na antenie stacji telewizyjnej Polsat.