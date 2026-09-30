Pierwszej miłość, odcinek 4254: Bartek zaskoczy Emilkę nietypową propozycją, a ta wybuchnie gniewem

Bartek w 4254 odcinku „Pierwszej miłości” zaskoczy Emilkę. Będzie chciał przyjechać do Norberta razem z Iloną

Jeszcze przed wizytą w Wadlewie Bartek postanowi skontaktować się z Emilką w 4254 odcinku „Pierwszej miłości”. Mężczyzna zaplanuje spędzenie czasu z synem, ale wpadnie na nowy pomysł. Zapyta byłą partnerkę o możliwość zabrania na spacer z Norbertem również Ilony.

Taka propozycja mocno zaskoczy Emilkę, która w 4254 odcinku „Pierwszej miłości” natychmiast przypomni Bartkowi o ich wcześniejszych, zupełnie innych ustaleniach. Dawni małżonkowie zdecydowali wcześniej, że chłopiec nie jest jeszcze gotowy na poznanie nowej partnerki ojca i potrzebuje czasu na akceptację sytuacji. Warto dodać, że związek Bartka i lekarki nabrał tempa, a mężczyzna przystał na wspólne mieszkanie, choć wciąż ma niewyjaśnione sprawy z byłą żoną.

Emilka wścieknie się na Bartka w 4254 odcinku „Pierwszej miłości”

Podczas rozmowy przez telefon w 4254 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka otwarcie wyrazi swoje niezadowolenie z pomysłu Bartka. Podkreśli, że umówili się na powolne wprowadzanie Ilony do życia Norberta. Miedzianowska stanowczo sprzeciwi się zmuszaniu syna do nagłej akceptacji nowej kobiety u boku ojca, zwłaszcza że relacje między byłymi małżonkami wciąż są napięte.

W 4254 odcinku „Pierwszej miłości” pomysł byłego męża okaże się dla Emilki trudny do zaakceptowania. Świadomość, że Bartek ma nową partnerkę, to jedno, ale zgoda na obecność tej kobiety w życiu ich wspólnego dziecka to zupełnie inna sprawa.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4254 odcinka

Najnowszy, 4254. odcinek serialu „Pierwsza miłość” widzowie będą mogli obejrzeć w środę, 30 września 2026 roku na antenie telewizji Polsat o godzinie 18:00.