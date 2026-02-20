"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 338: Markiza wie już, jak pozbyć się Curra z pałacu

Spis treści
W pałacu z serialu "La promesa - pałac tajemnic" emocje znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia przyniosły zarówno bolesne pożegnania, jak i niebezpieczne sojusze. Leonor, choć otrzymała od rodziców upragnione pozwolenie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, wciąż nie potrafiła wybaczyć Martinie jej sekretnego związku z Currem. Niestety, dla Marii los okazał się mniej łaskawy, gdyż została zwolniona po fałszywym oskarżeniu o kradzież, a w tle tego wszystkiego Jana konsekwentnie utrzymywała dystans wobec Manuela. Pozytywnym akcentem okazało się natomiast pojednanie Feliciano z Petrą, która podziękowała Pii za jej wstawiennictwo. Tymczasem na szczytach władzy zawiązał się nowy, mroczny pakt, bo Cruz i Lorenzo połączyli siły, by pozbyć się Curra. W obliczu tylu intryg i przetasowań, co przyniesie kolejny dzień w La Promesa?
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 338 - streszczenie
Zwolnienie Marii Fernandez wstrząsa służbą w pałacu La Promesa. W atmosferze wzajemnych podejrzeń, Vera zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież zaginionego zegarka, jednak w jej obronie niespodziewanie staje Lope. W międzyczasie Jana, nie mogąc pogodzić się z losem przyjaciółki, znajduje dla niej schronienie w domu Ramony, a wsparcia moralnego udziela jej Abel, który wciąż ma nadzieję na wspólną przyszłość. Równocześnie na wyższych piętrach pałacu markiza Cruz robi Catalinie wymówki z powodu jej gwałtownej reakcji na oświadczyny Pelaya. Co więcej, markiza opracowuje już plan, dzięki któremu zamierza na dobre pozbyć się Curra z posiadłości.
"La promesa - pałac tajemnic" odc. 338 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na kolejne losy bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i nowych intryg, których nie można przegapić. Dla wszystkich fanów śledzących serial na bieżąco mamy dobre wieści. Najnowszy, 338. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
Polecany artykuł:
"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy, który skradł serca polskiej publiczności. Akcja osadzona na początku XX wieku w posiadłości rodu Lujan wciąga widzów w świat intryg, romansów i skrywanych od lat sekretów. Śledzimy losy Jany, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna jej wrogów. W serialu występują m.in.:
- Ana Garces (jako Jana Exposito)
- Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)
- Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)
- Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)
- Carmen Flores (jako Simona Martinez)
- Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)
- Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)
- Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)
- Maria Castro (jako Pia Adarre)