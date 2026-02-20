"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 338: Markiza wie już, jak pozbyć się Curra z pałacu

W pałacu z serialu "La promesa - pałac tajemnic" emocje znów sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia przyniosły zarówno bolesne pożegnania, jak i niebezpieczne sojusze. Leonor, choć otrzymała od rodziców upragnione pozwolenie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, wciąż nie potrafiła wybaczyć Martinie jej sekretnego związku z Currem. Niestety, dla Marii los okazał się mniej łaskawy, gdyż została zwolniona po fałszywym oskarżeniu o kradzież, a w tle tego wszystkiego Jana konsekwentnie utrzymywała dystans wobec Manuela. Pozytywnym akcentem okazało się natomiast pojednanie Feliciano z Petrą, która podziękowała Pii za jej wstawiennictwo. Tymczasem na szczytach władzy zawiązał się nowy, mroczny pakt, bo Cruz i Lorenzo połączyli siły, by pozbyć się Curra. W obliczu tylu intryg i przetasowań, co przyniesie kolejny dzień w La Promesa?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 338 - streszczenie

Zwolnienie Marii Fernandez wstrząsa służbą w pałacu La Promesa. W atmosferze wzajemnych podejrzeń, Vera zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież zaginionego zegarka, jednak w jej obronie niespodziewanie staje Lope. W międzyczasie Jana, nie mogąc pogodzić się z losem przyjaciółki, znajduje dla niej schronienie w domu Ramony, a wsparcia moralnego udziela jej Abel, który wciąż ma nadzieję na wspólną przyszłość. Równocześnie na wyższych piętrach pałacu markiza Cruz robi Catalinie wymówki z powodu jej gwałtownej reakcji na oświadczyny Pelaya. Co więcej, markiza opracowuje już plan, dzięki któremu zamierza na dobre pozbyć się Curra z posiadłości.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 338 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele hiszpańskiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na kolejne losy bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i nowych intryg, których nie można przegapić. Dla wszystkich fanów śledzących serial na bieżąco mamy dobre wieści. Najnowszy, 338. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy, który skradł serca polskiej publiczności. Akcja osadzona na początku XX wieku w posiadłości rodu Lujan wciąga widzów w świat intryg, romansów i skrywanych od lat sekretów. Śledzimy losy Jany, która zatrudnia się jako pokojówka, by odkryć prawdę o śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna jej wrogów. W serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)