"Dziedzictwo", odcinek 844: Szantażowana przez Koraya Ayse ryzykuje utratą córki i pracy

Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" obfitował w intrygi i niespodziewane zwroty akcji, trzymając widzów w ogromnym napięciu. Volkan, próbując upewnić się co do prawdomówności Nese, wpadł prosto w pułapkę zastawioną przez Basak. W międzyczasie Ferit udowodnił, że można na nim polegać, zastępując Koraya podczas szkolnego przedstawienia Dogi. Najwięcej działo się jednak u Nany, która targana niepokojem, przeszukała pokój Acara i znalazła zeszyt z podejrzanymi zapiskami. Przekonana o konieczności odkrycia prawdy, namówiła Yamana na wspólną wizytę u matki mężczyzny, gdzie czekało na nich ogromne zaskoczenie, gdy w progu pojawił się sam Acar. Takie zakończenie zwiastuje, że nadchodzące wydarzenia będą jeszcze bardziej emocjonujące.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 844 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Truciźnie początkowo udaje się uśpić czujność Nany i Yamana, co skutkuje podpisaniem przez nich umowy o współpracy. Jednak Yaman, przez zwykły przypadek, zauważa uderzające podobieństwo między pismem Acara a pismem Trucizny. To odkrycie budzi w nim poważne podejrzenia, że jego wróg wcale nie umarł i wciąż stanowi zagrożenie. Tymczasem zbrodniarz knuje bezwzględny plan, którego celem jest pozbawienie Yusufa jego wspomnień. W osobnym wątku brat Mukremina dostarcza Ayse dowód w postaci nagrania rozmowy Koraya z hakerem, co wywołuje u niej ogromny szok. Mimo że każe Korayowi usunąć się z ich życia, on nie zamierza rezygnować ze ślubu i ucieka się do szantażu, grożąc ujawnieniem, że Ayse nie tylko ukrywała córkę przed Feritem, ale także zleciła sfałszowanie testów na ojcostwo.

"Dziedzictwo" odc. 844 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w jednym z najpopularniejszych tureckich seriali emitowanych w polskiej telewizji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i dramatyczne momenty w życiu głównych bohaterów. Aby nie przegapić najnowszych intryg i wzruszeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 844. odcinka "Dziedzictwa" odbędzie się w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to fenomen, który od lat gromadzi przed telewizorami ogromną publiczność, serwując jej niezapomnianą dawkę miłości, rodzinnych sekretów i emocjonalnych zawirowań. Fabuła, która pierwotnie skupiała się na losach Seher, Yamana i małego Yusufa, z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak historia Nany, która po stracie bliskich znajduje pocieszenie u boku Poyraza. Serial doskonale ukazuje, że nawet w najmroczniejszych chwilach można odnaleźć nadzieję i siłę do walki o szczęście. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)