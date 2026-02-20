"Dziedzictwo", odcinek 844: Szantażowana przez Koraya Ayse ryzykuje utratą córki i pracy

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" obfitował w intrygi i niespodziewane zwroty akcji, trzymając widzów w ogromnym napięciu. Volkan, próbując upewnić się co do prawdomówności Nese, wpadł prosto w pułapkę zastawioną przez Basak. W międzyczasie Ferit udowodnił, że można na nim polegać, zastępując Koraya podczas szkolnego przedstawienia Dogi. Najwięcej działo się jednak u Nany, która targana niepokojem, przeszukała pokój Acara i znalazła zeszyt z podejrzanymi zapiskami. Przekonana o konieczności odkrycia prawdy, namówiła Yamana na wspólną wizytę u matki mężczyzny, gdzie czekało na nich ogromne zaskoczenie, gdy w progu pojawił się sam Acar. Takie zakończenie zwiastuje, że nadchodzące wydarzenia będą jeszcze bardziej emocjonujące.
"Dziedzictwo" odc. 844 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Truciźnie początkowo udaje się uśpić czujność Nany i Yamana, co skutkuje podpisaniem przez nich umowy o współpracy. Jednak Yaman, przez zwykły przypadek, zauważa uderzające podobieństwo między pismem Acara a pismem Trucizny. To odkrycie budzi w nim poważne podejrzenia, że jego wróg wcale nie umarł i wciąż stanowi zagrożenie. Tymczasem zbrodniarz knuje bezwzględny plan, którego celem jest pozbawienie Yusufa jego wspomnień. W osobnym wątku brat Mukremina dostarcza Ayse dowód w postaci nagrania rozmowy Koraya z hakerem, co wywołuje u niej ogromny szok. Mimo że każe Korayowi usunąć się z ich życia, on nie zamierza rezygnować ze ślubu i ucieka się do szantażu, grożąc ujawnieniem, że Ayse nie tylko ukrywała córkę przed Feritem, ale także zleciła sfałszowanie testów na ojcostwo.
"Dziedzictwo" odc. 844 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w jednym z najpopularniejszych tureckich seriali emitowanych w polskiej telewizji. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc kolejne zwroty akcji i dramatyczne momenty w życiu głównych bohaterów. Aby nie przegapić najnowszych intryg i wzruszeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 844. odcinka "Dziedzictwa" odbędzie się w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to fenomen, który od lat gromadzi przed telewizorami ogromną publiczność, serwując jej niezapomnianą dawkę miłości, rodzinnych sekretów i emocjonalnych zawirowań. Fabuła, która pierwotnie skupiała się na losach Seher, Yamana i małego Yusufa, z czasem ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki, takie jak historia Nany, która po stracie bliskich znajduje pocieszenie u boku Poyraza. Serial doskonale ukazuje, że nawet w najmroczniejszych chwilach można odnaleźć nadzieję i siłę do walki o szczęście. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)