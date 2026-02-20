"Panna młoda", odcinek 33: Cihan odkrywa prawdę o doktor Fusun i rusza na pomoc Hancer

W serialu "Panna młoda" napięcie wokół głównej bohaterki sięgnęło zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko to potwierdziły. Byliśmy świadkami, jak przytłoczona stresem Hancer nie była w stanie nic jeść, jednak na szczęście mogła liczyć na wsparcie bliskich. Fadime skutecznie namówiła ją na posiłek, a Sinem pomagała jej przy niezbędnych zastrzykach. W tle tych dramatycznych chwil Yonca nie próżnowała i próbowała poderwać Nusreta. Finał odcinka przyniósł kluczowy moment, w którym Hancer w końcu udało się dotrzeć do kliniki. Czego zatem możemy spodziewać się po dalszych losach bohaterów?

"Panna młoda" odc. 33 - streszczenie

Po odkryciu prawdy o doktor Fusun Kabie, Cihan bez wahania pędzi do szpitala, by pomóc Hancer. Jego nagła reakcja wprawia w całkowite osłupienie Deryę oraz Sinem, które nie spodziewały się takiego obrotu spraw. Zdenerwowany mężczyzna konfrontuje się ze swoją matką, domagając się wyjaśnień, w jaki sposób zdobyła ona numer telefonu do lekarki. Mukadder nie potrzebuje wiele czasu, aby znaleźć winowajcę. Ostatecznie całą odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarcza Beyzę.

"Panna młoda" odc. 33 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach Hancer i Cihana. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Wielu widzów zastanawia się, kiedy dokładnie będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek swojej ulubionej tureckiej produkcji. Premierowa emisja 33. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca historia, która od pierwszych odcinków skradła serca polskich widzów. Śledzimy w niej losy Hancer, sieroty zmuszonej do zaaranżowanego małżeństwa, oraz Cihana, dziedzica wielkiej fortuny. Ich początkowo formalna relacja, zaaranżowana przez matkę Cihana, niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie, które musi pokonać liczne przeszkody. Ta turecka opowieść o miłości, intrygach i walce o szczęście wciąga bez reszty. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)