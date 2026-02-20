Spis treści
O czym jest „Glina. Nowy rozdział”?
„Glina. Nowy rozdział” to bezpośrednia kontynuacja serialu „Glina”, który w 2004 roku zdefiniował surowy styl polskiego kryminału telewizyjnego. Nowy sezon ponownie zabiera widzów na warszawskie ulice, gdzie funkcjonariusze wydziału zabójstw prowadzą śledztwa w sprawach brutalnych morderstw. Twórcy skupiają się nie tylko na proceduralnych aspektach pracy policji, ale także na psychologii postaci. Każda zbrodnia ma swoje źródło w ludzkich namiętnościach - zazdrości, zemście, nienawiści czy niespełnionej miłości. W tle pojawiają się wątki korupcji i nierozliczonej przeszłości, które wpływają na teraźniejszość bohaterów.
Kto występuje w „Glina. Nowy rozdział”?
W nowym sezonie powracają znane twarze z oryginalnej „Gliny”. Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Stuhra, Jacka Braciaka, Agnieszkę Pilaszewską oraz Annę Cieślak. W obsadzie znaleźli się także Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Bonaszewski, Piotr Stramowski i Renata Dancewicz. Do zespołu dołącza nowa postać - aspirant Tamara Rudnik, grana przez Nelę Maciejewską. Jej obecność wprowadza świeżą dynamikę do dobrze znanej ekipy „zabójców”.
Kto odpowiada za nowy sezon?
Za reżyserię „Glina. Nowy rozdział” odpowiadają Dariusz Jabłoński oraz Władysław Pasikowski. Scenariusz napisał Maciej Maciejewski. To nazwiska, które gwarantują zachowanie mrocznego klimatu i wysokiego poziomu realizacyjnego.
Gdzie oglądać „Glina. Nowy rozdział”?
Premiera serialu „Glina. Nowy rozdział” została zaplanowana na 6 marca o godzinie 20:30 w TVP1. Kultowy kryminał wraca do ramówki Jedynki po latach przerwy jako jedna z najmocniejszych propozycji wiosennego sezonu. Nowe odcinki emitowane będą w telewizji, a po premierze trafią również do serwisu TVP VOD.
Powrót „Gliny” to nie tylko sentyment dla fanów pierwszych sezonów. To także próba odświeżenia formuły - obok Jerzego Radziwiłowicza, Macieja Stuhra i Jacka Braciaka na ekranie pojawi się Nela Maciejewska, która ma wnieść do serii współczesny, bardziej bezkompromisowy ton.