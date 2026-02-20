O czym jest „Glina. Nowy rozdział”?

„Glina. Nowy rozdział” to bezpośrednia kontynuacja serialu „Glina”, który w 2004 roku zdefiniował surowy styl polskiego kryminału telewizyjnego. Nowy sezon ponownie zabiera widzów na warszawskie ulice, gdzie funkcjonariusze wydziału zabójstw prowadzą śledztwa w sprawach brutalnych morderstw. Twórcy skupiają się nie tylko na proceduralnych aspektach pracy policji, ale także na psychologii postaci. Każda zbrodnia ma swoje źródło w ludzkich namiętnościach - zazdrości, zemście, nienawiści czy niespełnionej miłości. W tle pojawiają się wątki korupcji i nierozliczonej przeszłości, które wpływają na teraźniejszość bohaterów.

Kto występuje w „Glina. Nowy rozdział”?

W nowym sezonie powracają znane twarze z oryginalnej „Gliny”. Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Stuhra, Jacka Braciaka, Agnieszkę Pilaszewską oraz Annę Cieślak. W obsadzie znaleźli się także Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Bonaszewski, Piotr Stramowski i Renata Dancewicz. Do zespołu dołącza nowa postać - aspirant Tamara Rudnik, grana przez Nelę Maciejewską. Jej obecność wprowadza świeżą dynamikę do dobrze znanej ekipy „zabójców”.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Kto odpowiada za nowy sezon?

Za reżyserię „Glina. Nowy rozdział” odpowiadają Dariusz Jabłoński oraz Władysław Pasikowski. Scenariusz napisał Maciej Maciejewski. To nazwiska, które gwarantują zachowanie mrocznego klimatu i wysokiego poziomu realizacyjnego.

Gdzie oglądać „Glina. Nowy rozdział”?

Premiera serialu „Glina. Nowy rozdział” została zaplanowana na 6 marca o godzinie 20:30 w TVP1. Kultowy kryminał wraca do ramówki Jedynki po latach przerwy jako jedna z najmocniejszych propozycji wiosennego sezonu. Nowe odcinki emitowane będą w telewizji, a po premierze trafią również do serwisu TVP VOD.

Powrót „Gliny” to nie tylko sentyment dla fanów pierwszych sezonów. To także próba odświeżenia formuły - obok Jerzego Radziwiłowicza, Macieja Stuhra i Jacka Braciaka na ekranie pojawi się Nela Maciejewska, która ma wnieść do serii współczesny, bardziej bezkompromisowy ton.