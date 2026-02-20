"Barwy szczęścia", odcinek 3326: Natalia decyduje się na ostateczny krok i przygotowuje pozew o rozwód

Fani serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek przyniósł sporo zawirowań. Byliśmy świadkami trudnej konfrontacji Kasi z przebywającą w areszcie siostrą, podczas której Górka ostatecznie zrozumiała skalę jej zaburzeń. Tymczasem na Zacisznej zrobiło się gorąco, gdy deweloper Wilk złożył mieszkańcom propozycję odkupienia ich domów. Nie zabrakło również zawirowań w życiu uczuciowym, gdzie Beata wspierała Dorotę po odkryciu prawdy o Radomirze, a on sam nie potrafił skupić się na pracy. Jakby tego było mało, przy okazji nowego śledztwa do współpracy wrócili Celina i Łukasz. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu?

"Barwy szczęścia" odc. 3326 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się sielankowo, gdy Kasia i Mariusz wybiorą się na grzyby. Wspólna wyprawa tak bardzo spodoba się Ksaweremu, że chłopak wpadnie na pomysł, aby zaprosić na wieś wszystkich swoich kolegów i koleżanki z klasy. Tymczasem Rawiczowa będzie coraz bardziej zaniepokojona milczeniem panującym między Natalią a Cezarym. Niestety, jej przeczucia okażą się słuszne, ponieważ Zwoleńska w rozmowie z Małgorzatą przyzna, że ma już gotowy pozew o rozwód. Gdzie indziej Jaworski nie ustaje w wysiłkach i udaje się do urzędu, by zablokować budowę drogi na Zacisznej. Z kolei Marek, odwiedzając matkę, z bólem odkryje, że stan zdrowia Krystyny systematycznie się pogarsza.

"Barwy szczęścia" odc. 3326 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują, jak dalej potoczą się losy bohaterów i które wątki znajdą swoje rozwiązanie w najnowszym epizodzie. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich fanów śledzących perypetie mieszkańców Zacisznej mamy dobre wiadomości. Najnowszy, 3326. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy kilku pokoleń mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których historie pełne są zarówno radosnych, jak i dramatycznych chwil. Widzowie odnajdują w bohaterach cząstkę siebie, śledząc ich zmagania z codziennymi problemami, miłosnymi uniesieniami i trudnymi wyborami. To opowieść o życiu, w której każdy może odnaleźć coś dla siebie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)