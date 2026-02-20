"Barwy szczęścia", odcinek 3326: Natalia decyduje się na ostateczny krok i przygotowuje pozew o rozwód

Spis treści
Fani serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek przyniósł sporo zawirowań. Byliśmy świadkami trudnej konfrontacji Kasi z przebywającą w areszcie siostrą, podczas której Górka ostatecznie zrozumiała skalę jej zaburzeń. Tymczasem na Zacisznej zrobiło się gorąco, gdy deweloper Wilk złożył mieszkańcom propozycję odkupienia ich domów. Nie zabrakło również zawirowań w życiu uczuciowym, gdzie Beata wspierała Dorotę po odkryciu prawdy o Radomirze, a on sam nie potrafił skupić się na pracy. Jakby tego było mało, przy okazji nowego śledztwa do współpracy wrócili Celina i Łukasz. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu?
"Barwy szczęścia" odc. 3326 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się sielankowo, gdy Kasia i Mariusz wybiorą się na grzyby. Wspólna wyprawa tak bardzo spodoba się Ksaweremu, że chłopak wpadnie na pomysł, aby zaprosić na wieś wszystkich swoich kolegów i koleżanki z klasy. Tymczasem Rawiczowa będzie coraz bardziej zaniepokojona milczeniem panującym między Natalią a Cezarym. Niestety, jej przeczucia okażą się słuszne, ponieważ Zwoleńska w rozmowie z Małgorzatą przyzna, że ma już gotowy pozew o rozwód. Gdzie indziej Jaworski nie ustaje w wysiłkach i udaje się do urzędu, by zablokować budowę drogi na Zacisznej. Z kolei Marek, odwiedzając matkę, z bólem odkryje, że stan zdrowia Krystyny systematycznie się pogarsza.
"Barwy szczęścia" odc. 3326 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują, jak dalej potoczą się losy bohaterów i które wątki znajdą swoje rozwiązanie w najnowszym epizodzie. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich fanów śledzących perypetie mieszkańców Zacisznej mamy dobre wiadomości. Najnowszy, 3326. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 27 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy kilku pokoleń mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których historie pełne są zarówno radosnych, jak i dramatycznych chwil. Widzowie odnajdują w bohaterach cząstkę siebie, śledząc ich zmagania z codziennymi problemami, miłosnymi uniesieniami i trudnymi wyborami. To opowieść o życiu, w której każdy może odnaleźć coś dla siebie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)