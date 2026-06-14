La Promesa, odcinki 411-415: Pelayo wyrwie się śmierci z rąk. Tymczasem Ayala zbliży się do Margarity [ZDJĘCIA]

W poprzednich odcinkach (406-410) Cruz próbowała zmusić Manuela do wyznania, kogo naprawdę kocha. Mężczyzna powiedział Jimenie, że nie darzy jej uczuciem i nie widzi szans na uratowanie ich małżeństwa. Jimena zaczęła podejrzewać go o romans z Blanką Palomar i za wszelką cenę starała się ukryć prawdę o swojej ciąży, podczas gdy Abel coraz mocniej naciskał na jej ujawnienie rodzinie Luján. Jana i María odnalazły zaginioną torbę pełną pieniędzy, a Rómulo ostatecznie zrezygnował z ukarania pokojówki. Virtudes samowolnie opuściła pałac, za co została skarcona, a później coraz gorzej znosiła pracę. Pía odkryła, że dziewczyna nie radzi sobie psychicznie z sytuacją. Salvador objął stanowisko głównego lokaja, lecz nieustanna krytyka Rómula sprawiła, że zaczął rozważać odejście z La Promesy. Curro nie potrafił pogodzić się z zachowaniem Martiny. Tymczasem Lorenzo szantażował Pelaya i wraz z Cavendishem przygotowywał transport broni. Mercedes zauważyła również uderzające podobieństwo Very do córki książąt de Carril.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 411

Po odebraniu nielegalnego transportu broni, Cavendish chce zastrzelić hrabiego de Anil. Z pomocą przychodzi mu Catalina. Doktor Abel Bueno wyznaje Manuelowi i jego rodzicom, że ciąża Jimeny była sfingowana. Niedoszły ojciec dziecka przeżywa szok. Markiza chce się natychmiast pozbyć lekarza, który ich okłamywał. Jana przekazuje sensacyjne wieści Marii Fernandez. Księżna de Los Infantes zauważa niezwykłe podobieństwo służącej Very do córki jednej z arystokratycznych rodzin. Markizę niepokoją coraz bliższe relacje Margarity z hrabią Ayala. Córka kucharki Simony, po kolejnym ataku duszności, chce odejść z La Promesy.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 412

Po odkryciu przez Catalinę prawdy o brudnych interesach Pelayo, ten próbuje się tłumaczyć narzeczonej i błaga ją o wybaczenie. Maria prosi Pię o wstawiennictwo za Salvadorem u senora Baezy. Jana i Manuel wyrzucają Ablowi udział w oszustwach Jimeny. Doktor ostrzega ich, że kobieta wciąż jest niebezpieczna. Simona przeżywa, że Virtudes chce odejść z La Promesy. Manuel konsultuje się z prawnikiem w sprawie anulowania małżeństwa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 413

Służba próbuje rozerwać Virtudes, żeby poczuła się lepiej w pałacu. Między don Romulem a Salvadorem dochodzi do scysji. Lorenzo próbuje przekonać Cataline, że nie miał pojęcia o przemycie broni i deklaruje, że wesprze ją w kontynuowaniu rodzinnego interesu. Do La Promesy przyjeżdżają rodzice Jimeny, żeby omówić przyszłość jej małżeństwa, ale Cruz prosi o więcej czasu na przemówienie synowi do rozsądku. Martina wciąż ma żal do matki, że flirtuje z hrabią de Ayala. Jimena składa Ablowi kolejną niecną propozycję.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 414

Manuel radzi Ablowi, żeby przystał na propozycję Jimeny, by ta nie podejrzewała, że wyznał przyjacielowi prawdę o jej oszustwach. Jana daje doktorowi jasno do zrozumienia, że nie może liczyć na jej przebaczenie. Salvador przeprasza don Romula za gwałtowny ton w rozmowie o, jego zdaniem, wygórowanych wymaganiach przełożonego. Catalina zwierza się Simonie z zawodu, który sprawił jej Pelayo. Postanawia nie iść z narzeczonym na spotkanie z księdzem w sprawie ślubu. Jimena próbuje wyciągnąć z Marii, kogo darzy uczuciem Manuel.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 414

Lope dostaje reprymendę od szefa służby za wyjście do miasta bez pozwolenia. Jimena ponawia próbę przekupstwa doktora Bueno. Oferuje mu dużą sumę za milczenie w sprawie jej fałszywej ciąży. Don Rómulo surowo traktuje Salvadora, który chce awansować na pierwszego lokaja. Córka kucharki Simony chce odejść z pracy w La Promesie. Gospodyni radzi jej działać ostrożniej. Hrabia Ayala i Margarita umawiają się po kryjomu na wyjazd do miasta. Jimena wypytuje służbę o prywatne sprawy Manuela. Chce się dowiedzieć, kim jest kobieta, którą kocha jej mąż. Na koniec odnajduje w jego lotniczym hangarze szokujące fotografie.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 4 zostanie wyemitowana w dniach od 8 do 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 411 - poniedziałek, 12 czerwca

- poniedziałek, 12 czerwca Odcinek 412 - wtorek, 13 czerwca

- wtorek, 13 czerwca Odcinek 413 - środa, 17 czerwca

- środa, 17 czerwca Odcinek 414 - czwartek, 18 czerwca

- czwartek, 18 czerwca Odcinek 415 - piątek, 19 czerwca

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"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)