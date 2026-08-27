La Promesa, odcinek 468: Dowód zbrodni w pokoju Martiny i naszyjnik, który odmieni los Adriano [ZDJĘCIA]

Odnalezienie trucizny i oskarżenia w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"

Wydarzenia przybierają tragiczny obrót. Po tym, jak w poprzednim odcinku Margarita nabrała podejrzeń wobec córki, w 468 odcinku znajduje w jej pokoju naczynie z cykutą. To znalezisko stanowi potężny obciążający dowód na to, że Martina stała za zamachem na hrabiego. Simona prosi Catalinę, aby porzuciła swoją pustelnię i wróciła do pałacu wspierać oskarżoną kuzynkę.

Szlachetny gest dla Adriano i wstyd Lopego w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"

Nawiązując do odcinka 463, w którym Catalina wręczyła Adrianowi wyjątkowy prezent, okazuje się, że był to cenny naszyjnik. Mężczyzna sprzedaje go i dzięki temu spłaca swój wielki dług w banku.

Tymczasem w kuchni Lope ze wstydem przyznaje się don Rómulowi, że okłamał go w sprawie swoich finansowych problemów i jest mu głupio prosić o jakąkolwiek dalszą pomoc.

Smutek Virtudes i powrót Cataliny w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"

Niestety plan sprowadzenia synka nie przebiega bezproblemowo. Virtudes zdaje sobie sprawę z gorzkiej prawdy: nie będzie mogła zamieszkać z malutkim Adolfitem w murach pałacu. Pomimo tego, poruszona apelami o wsparcie rodziny, Catalina podejmuje decyzję o powrocie z hangaru do pałacowych komnat, by chronić Martinę przed linczem.

Kiedy i gdzie oglądać 468. odcinek „La Promesy”?

Najnowszy odcinek 468 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 2 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Wszystkie epizody można oglądać również na platformie streamingowej TVP VOD, dzięki czemu fani nie muszą martwić się jeśli pominą któryś z bieżących odcinków.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: La Promesa, odcinek 467: Don Romulo siłą powstrzymuje Lopego przed ucieczką, a Jos Juan obwinia Curra o śmierć Paca [ZDJĘCIA]

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

5

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami