La Promesa, odcinek 468: Dowód zbrodni w pokoju Martiny i naszyjnik, który odmieni los Adriano [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Odnalezienie trucizny i oskarżenia w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
- Szlachetny gest dla Adriano i wstyd Lopego w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
- Smutek Virtudes i powrót Cataliny w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
- Kiedy i gdzie oglądać 468. odcinek „La Promesy”?
- "La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Odnalezienie trucizny i oskarżenia w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
Wydarzenia przybierają tragiczny obrót. Po tym, jak w poprzednim odcinku Margarita nabrała podejrzeń wobec córki, w 468 odcinku znajduje w jej pokoju naczynie z cykutą. To znalezisko stanowi potężny obciążający dowód na to, że Martina stała za zamachem na hrabiego. Simona prosi Catalinę, aby porzuciła swoją pustelnię i wróciła do pałacu wspierać oskarżoną kuzynkę.
Szlachetny gest dla Adriano i wstyd Lopego w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
Nawiązując do odcinka 463, w którym Catalina wręczyła Adrianowi wyjątkowy prezent, okazuje się, że był to cenny naszyjnik. Mężczyzna sprzedaje go i dzięki temu spłaca swój wielki dług w banku.
Tymczasem w kuchni Lope ze wstydem przyznaje się don Rómulowi, że okłamał go w sprawie swoich finansowych problemów i jest mu głupio prosić o jakąkolwiek dalszą pomoc.
Smutek Virtudes i powrót Cataliny w odcinku 468 "La Promesa - pałac tajemnic"
Niestety plan sprowadzenia synka nie przebiega bezproblemowo. Virtudes zdaje sobie sprawę z gorzkiej prawdy: nie będzie mogła zamieszkać z malutkim Adolfitem w murach pałacu. Pomimo tego, poruszona apelami o wsparcie rodziny, Catalina podejmuje decyzję o powrocie z hangaru do pałacowych komnat, by chronić Martinę przed linczem.
Kiedy i gdzie oglądać 468. odcinek „La Promesy”?
Najnowszy odcinek 468 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 2 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Wszystkie epizody można oglądać również na platformie streamingowej TVP VOD, dzięki czemu fani nie muszą martwić się jeśli pominą któryś z bieżących odcinków.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.
W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana
- Arturo Sancho jako Manuel
- Eva Martín jako Cruz
- Manuel Regueiro jako Alonso
- María Castro jako Pia