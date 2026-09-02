La Promesa, odcinek 472: Santos znów zaatakuje Verę, a Cruz wpadnie w szał na widok Adriano

W odcinku 472 Adriano odwiedza Catalinę. Cruz będzie oburzona

Catalina wróciła do La Promesy, aby wesprzeć Martinę, która została oskarżona o próbę otrucia hrabiego de Ayali. W 469. odcinku dziewczyna porzuciła swoją kryjówkę w hangarze i pojawiła się w pałacu. Teraz jej pobyt stanie się okazją do kolejnego spotkania z Adrianem.

Adriano odwiedzi Catalinę w pałacu, czym wywoła oburzenie Cruz. Markiza nie będzie zachwycona jego obecnością ani tym, że Adriano ponownie zbliża się do jej pasierbicy. Ich relacja już wcześniej wzbudzała emocje. W 468. odcinku Adriano sprzedał nawet naszyjnik Cataliny, aby spłacić swój dług w banku. Tym razem jego wizyta może ponownie doprowadzić do napięcia w La Promesie. Cruz z pewnością nie pozostanie obojętna na spotkanie tej dwójki.

Margarita wywiezie córkę do sanatorium

Nie zabraknie także konsekwencji decyzji hrabiego de Ayali. Zgodnie z jego wolą Margarita wywiezie córkę do sanatorium. Kobieta będzie musiała podporządkować się decyzji hrabiego, mimo że sytuacja jest dla niej trudna.

Wątek hrabiego pozostaje jednym z najważniejszych w pałacu. W 471. odcinku Catalina próbowała ustalić, kto mógł chcieć go otruć. Wcześniej lekarz potwierdził, że hrabia de Ayala został otruty cykutą, a Margarita zaczęła podejrzewać o ten czyn Martinę. Catalina wróciła do pałacu właśnie po to, by bronić kuzynki.

Lope i Vera będą coraz bliżej siebie w 472. odcinku "La Promesy"

Ważne wydarzenia czekają również Verę i Lopego. Oboje będą spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Ich relacja zaczyna się rozwijać, choć sytuację komplikuje Santos, który jest wyraźnie zazdrosny o dziewczynę.

W poprzednich odcinkach Vera opiekowała się ciężko pobitym Lopem. W 469. odcinku kucharz wrócił już do pracy po pobiciu przez ludzi, którym był winien pieniądze. Wiadomo było także, że jego długi zostały spłacone przez zarządcę La Promesy. Teraz między Verą a Lopem będzie jeszcze więcej wspólnych chwil. Nie pozostanie to jednak bez wpływu na Santosa.

Santos znów napastuje Verę z 472. odcinku "La Promesy". Lope wkroczy do akcji

Santos ponownie zaatakuje Verę. Jego zachowanie będzie związane z zazdrością o dziewczynę i jej coraz bliższą relację z Lopem. Mężczyzna przekroczy granicę, a sytuacja stanie się dla Very bardzo nieprzyjemna.

Na szczęście w pobliżu znajdzie się Lope, który przyjdzie jej z pomocą. Kucharz nie będzie chciał pozwolić, aby Santos dalej ją nękał. Jego reakcja może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt między mężczyznami.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 472. Kiedy i gdzie oglądać?

La Promesa, odcinek 472 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godz. 15:05 w TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również online w TVP VOD.

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