Lilka przerwie milczenie! Kinga usłyszy szokującą prawdę przed samym rozwodem

Pierwsza miłość odcinek 4246: Kinga waha się przed rozwodem w Polsacie

W 4246 odcinku „Pierwszej miłości” Żukowska będzie o krok od prawomocnego rozstania z mężem, ale przed samym wejściem na salę rozpraw dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji, który mocno zachwieje jej dotychczasowym nastawieniem do Janka. Słowa byłego partnera na temat Lilki nie będą dawały spokoju Kindze. Kobieta postanowi nie wchodzić na salę sądową z nierozwiązanymi wątpliwościami i zainicjuje spotkanie z rywalką, która zrujnowała jej rodzinne szczęście. Zmuszona do szczerości Lilka wyjawi przerażający sekret. Zaskakująca prawda może sprawić, że Kinga porzuci myśli o rozstaniu na zawsze.

Według najnowszych informacji, to odkrycie sprawi Kindze ogromny ból. To właśnie pojawienie się Lilki i przekonanie, że jej ciąża była efektem romansu z Jankiem, ostatecznie pogrzebały szanse na uratowanie związku Żukowskiej. Prawda okaże się jednak diametralnie inna od tego, w co wierzyła przez długie miesiące. Mimo nowych faktów Żukowska będzie domagała się osobistego potwierdzenia tych rewelacji prosto od Lilki.

Kinga domaga się wyjaśnień! Zmusza Lilkę do prawdy w 4246 odcinku Pierwszej miłości

W 4246 odcinku „Pierwszej miłości” nadejdzie moment bezpardonowego starcia między Kingą a Lilką. Zdeterminowana Żukowska nie cofnie się przed niczym. Tuż przed ostatecznym zakończeniem małżeństwa z Jankiem, stawi się u kochanki męża, aby usłyszeć prawdę. Lilka nie będzie miała już drogi ucieczki, ponieważ wcześniej Janek zaprezentuje jej ostateczne wyniki badań genetycznych, udowadniające, że nie jest on biologicznym ojcem Poli.

Czy rozwód Kingi z Jankiem dojdzie do skutku? Pierwsza miłość odcinek 4246

W 4246 odcinku „Pierwszej miłości” zdesperowana Lilka nie wytrzyma napięcia i ostatecznie rzuci Kindze w twarz niespodziewane wyznanie. Wszystko złoży się w jedną spójną całość - dyskusja ujawni tożsamość prawdziwego ojca Poli oraz stopień świadomości Lilki w tej zawiłej intrydze. Wcześniej kochanka Janka będzie usilnie wmawiać mu, że rzekomo nie zdawała sobie sprawy z tego, kto spłodził jej dziecko i nie miała w planach perfidnego kłamstwa. Czas pokaże, czy Kinga ostatecznie zaufa słowom osoby, która zniszczyła fundamenty jej miłości.

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Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu