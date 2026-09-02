Pierwsza miłość, odcinek 4242: Marysia podejmuje nagłą decyzję! Ucieknie od Kacpra - ZDJĘCIA

Rodzinne problemy Domańskich. Kacper nie poradzi sobie z Pawłem w "Pierwszej miłości"

W 4242 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper i Marysia będą kontynuować życie w niezwykle napiętej atmosferze. Nagłe zjawienie się Pawła (Mateusz Kościukiewicz) wywróci ich poukładany świat do góry nogami. Co więcej, Julka (Dąbrówka Kruk) zapragnie nawiązać mocniejszą więź z biologicznym ojcem, co dodatkowo sfrustruje Kacpra, który z trudnością będzie znosił stałą obecność dawnego partnera Marysi. Główna bohaterka straci ostatecznie chęci do ciągłego spierania się z partnerem. Chociaż para postara się jakoś zażegnać kryzys, jedno niespodziewane spotkanie z Mariuszem (Mariusz Bąkowski) ponownie wywoła potężną kłótnię.

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Mariusz ujawnia niewygodne fakty. Napięcie między Kacprem a Marysią rośnie w 4242 odcinku

Narastający konflikt spotęguje zachowanie Kacpra, który przestanie traktować Pawła czysto profesjonalnie, jako swojego pacjenta. Silna zazdrość i lęk przed odejściem Marysi zaczną dyktować jego zawodowe kroki. Widzowie dowiedzą się, że lekarz potajemnie zaordynował Pawłowi większą ilość leków, ignorując procedury i nie informując o tym Ilony (Sylwia Gola). Tymczasem Mariusz nabierze poważnych podejrzeń co do medycznych praktyk stosowanych wobec brata i nie będzie chciał zrezygnować z dochodzenia prawdy. W 4242 odcinku "Pierwszej miłości" wpadnie do mieszkania Marysi i Kacpra, a jego oświadczenie wyciągnie na światło dzienne ukrywane dotąd, mroczne sekrety. To z kolei doprowadzi do wybuchu nagromadzonych emocji i kolejnej małżeńskiej batalii.

Ucieczka z Kingą. Gdzie i kiedy oglądać 4242 odcinek "Pierwszej miłości"?

W najnowszej odsłonie "Pierwszej miłości" Marysia postanowi skupić się na własnych potrzebach i zdrowiu psychicznym. Wspólna podróż z Kingą ma jej zapewnić przestrzeń do przemyślenia ostatnich dramatycznych wydarzeń i wyciszenia się z dala od awanturującego się męża. W kolejnym epizodzie zobaczymy, jak obie kobiety odpoczywają w ustronnym pensjonacie położonym w lesie. Czas pokaże, czy ta krótka izolacja od Kacpra ułatwi Domańskiej podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących jej przyszłości. Fani serialu będą mogli obejrzeć 4242 odcinek "Pierwszej miłości" w poniedziałek, 7 września 2026 roku, punktualnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu