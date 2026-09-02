Zdrada, odcinek 1: Paweł zdradzi żonę z Julią! Przypadkowe spotkanie zmieni wszystko

"Zdrada" odcinek 1, czwartek, 03.09.2026, o godz. 21.40 w Polsacie

Akcja pierwszego odcinka serialu „Zdrada” rozpocznie się na wystawie fotograficznej zorganizowanej przez Julię. Kobieta łączy pracę dziennikarki i fotografki, a prywatnie jest żoną prokuratora Patryka Wysockiego (Dawid Ogrodnik). Teoretycznie jej codzienność wydaje się stabilna i poukładana, jednak jeden moment podczas wernisażu całkowicie zaburzy dotychczasowy spokój.

To właśnie tam Julia wpadnie na Pawła, prawnika skrywającego niejedną tajemnicę. Choć oboje spotkają się po raz pierwszy, napięcie między nimi natychmiast stanie się bardzo wyraźne. Wystarczy jeden kontakt wzrokowy, by poczuli niespodziewane przyciąganie. Szybko uświadomią sobie, że to coś więcej niż chwilowe zainteresowanie, nawet jeśli mają świadomość ryzyka, jakie niesie ta relacja.

"Zdrada", odcinek 1: Paweł będzie miał żonę, a Julia męża. Zakazane uczucie okaże się silniejsze?

Początkowe sceny 1. odcinka udowodnią, że Paweł nie jest singlem. Prawnik dzieli życie z Elizą, z którą wspólnie wychowuje potomstwo. Również Julia trwa w stałym związku małżeńskim z Patrykiem. Teoretycznie te fakty powinny zahamować rodzącą się fascynację, lecz rzeczywistość zaprezentuje zgoła odmienny scenariusz.

Oboje zaczną obsesyjnie rozmyślać o sobie nawzajem, a niewinne spotkanie przekształci się w niebezpieczną grę. Od pierwszych chwil będzie wiadomo, że przekroczenie pewnych granic przyniesie tragiczne skutki. W grę wejdzie tu nie tylko niewierność, ale także ryzyko zrujnowania dwóch rodzin.

Spotkanie Julii i Pawła w 1 odcinku "Zdrada" uruchomi lawinę. Hubert odkryje zdradę we własnej rodzinie

Jednak w pierwszym odcinku „Zdrady” namiętność między Julią a Pawłem nie będzie jedynym zmartwieniem bohaterów. Poważne kłopoty dosięgną również rodzinę Czarcińskich. Hubert (Piotr Polk) zrozumie, że padł ofiarą potężnego oszustwa finansowego. Głównym podejrzanym w jego oczach stanie się Ludwik Karolczak (Wojciech Machnicki). Dojdzie do gwałtownego starcia, które z boku obserwować będzie syn Huberta, Bartek Czarciński (Dobromir Dymecki). Agresywne zachowanie ojca wywoła u niego szok, ponieważ dotychczas nie widział go w takich emocjach, i szybko pojmie, że to nie jest zwykła sprzeczka.

Poznanie Julii i Pawła to zaledwie wstęp do skomplikowanej intrygi, z której nie będzie już odwrotu. Początkowy flirt łatwo ewoluuje w zakazany związek. Gdy do tego dojdą brudne interesy rodu Czarcińskich i prokuratorskie dochodzenie, stawką przestaną być tylko losy ich małżeństw.

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