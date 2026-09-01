La Promesa, odcinek 471: Cruz będzie miała poważny problem. Ignacio zgodzi się nie iść na policję pod jednym warunkiem

Catalina szuka podejrzanego w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Catalina nie zamierza odpuszczać sprawy otrucia hrabiego de Ayali. W 471. odcinku wróci do wydarzeń, które doprowadziły do jego zatrucia, i zacznie szukać odpowiedzi na pytanie, kto mógł chcieć mu zaszkodzić. W tym celu porozmawia z Petrą i zapyta ją, czy hrabia miał wrogów. Ochmistrzyni podzieli się z Cataliną swoimi podejrzeniami. Jej wiedza może okazać się kluczowa. Wcześniej, w 468. odcinku, Margarita znalazła cykutę w pokoju córki. Czy to będzie miała związek ze sprawą?

Jana wesprze Martinę w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Jana stanie po stronie Martiny, która wciąż musi mierzyć się z podejrzeniami dotyczącymi otrucia hrabiego. Zapewni ją, że służba wierzy w jej niewinność. Dla Martiny będzie to ważne wsparcie w sytuacji, gdy również członkowie rodziny zaczęli patrzeć na nią podejrzliwie.

W 469. odcinku Margarita zaczęła podejrzewać Martinę o otrucie hrabiego de Ayali. Teraz Jana spróbuje dodać jej otuchy i przekonać, że nie wszyscy uwierzyli w jej winę.

W 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Cruz spróbuje zatrzymać Ignacia

Dużych problemów może przysporzyć Cruz decyzja Ignacia. Markiza będzie próbowała przekonać go, by nie składał zawiadomienia na policję. Mężczyzna zgodzi się na jej prośbę, ale nie zrobi tego bezwarunkowo. Ignacio postawi Cruz okrutny warunek. Jego żądanie może postawić markizę w bardzo trudnej sytuacji.

Petra poskarży się Romulowi w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Petra będzie miała także własne problemy. Ochmistrzyni poczuje się lekceważona przez podwładnych i postanowi poskarżyć się na ich zachowanie Romulowi. Jej relacje ze służbą od pewnego czasu są napięte. W 465. odcinku Petra po wcześniejszym upokorzeniu przez markiza wyładowywała swoją złość właśnie na służbie.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 471. odcinka

Odcinek 471 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również online w serwisie TVP VOD.

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