Na Wspólnej, odcinek 4271: Juliusz wyzna Krystynie prawdę na temat Janusza. Ich spotkanie przybierze zaskakujący obrót [ZDJĘCIA]

Krystyna z „Na Wspólnej” (odc. 4271) znów u boku Juliusza

W najnowszym, 4271. odcinku hitu TVN, bohater grany przez Daniela Olbrychskiego zwątpi w swoje szanse u Krystyny (Małgorzata Knothe), obawiając się, że kobieta odda serce Janowi. Juliusz postanowi jednak dokładnie prześwietlić rywala. Ku jego zaskoczeniu, w życiorysie adoratora Agierowej nie znajdzie żadnych mrocznych tajemnic ani powodów do niepokoju. Po tym odkryciu stwierdzi, że dalsza walka o względy ukochanej jest bezcelowa, dlatego usunie się w cień i pozwoli Krystynie dokonać wyboru.

Ula w 4271. odcinku „Na Wspólnej” namiesza w głowie Krystynie

Sama Agierowa będzie jednak miotać się w swoich uczuciach i wcale nie będzie pewna, czy to Jan jest jej pisany. Wkrótce odbędzie szczerą rozmowę z Ulą. Przyjaciółka zasugeruje jej, że więź łącząca ją z Juliuszem może być znacznie silniejsza, niż dotąd przypuszczała.

Te słowa zmotywują lekarkę, aby umówić się z Kwiatkowskim na spotkanie. Mężczyzna ucieszy się na szansę rozmowy z wybranką serca, jednak finał tej randki okaże się zupełnie inny, niż Krystyna sobie wyobrażała.

Warto przypomnieć, że w 4267. epizodzie „Na Wspólnej” Juliusz nie krył zazdrości o Jana, z którym Krystyna chętnie spędzała wolny czas po tym, jak mu wybaczyła. Z kolei jeszcze odcinek wcześniej Kwiatkowski planował odkryć przed profesor Agier swoją prawdziwą tożsamość.

„Na Wspólnej” odcinek 4271. Szokujące wyznanie Juliusza

Spotkanie tej dwójki przybierze dramatyczny obrót. Kwiatkowski postawi wszystko na jedną kartę i zdecyduje się wyjawić kobiecie swój głęboko skrywany sekret. Agierowa dozna prawdziwego szoku po usłyszeniu jego słów.

To nieoczekiwane wyznanie spowoduje, że randka zostanie gwałtownie przerwana i potrwa znacznie krócej, niż zakładano. Krystyna będzie musiała poradzić sobie z prawdą, którą Juliusz tak długo przed nią tajił.

Kiedy oglądać 4271. odcinek „Na Wspólnej”? Emisja w TVN

Fani serialu będą mogli zobaczyć 4271. odcinek „Na Wspólnej” w czwartek, 3 września o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Tradycyjnie, epizod zostanie udostępniony również użytkownikom platformy Player.

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