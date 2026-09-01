Na Wspólnej, odcinek 4272: Wypadek żony Kalskiego wywróci wszystko do góry nogami. Będzie wściekły na Ewelinę

Ewelina przekaże Kalskiemu złe wieści w 4272. odcinku "Na Wspólnej"

W 4272. epizodzie „Na Wspólnej” Greg (Michał Sitarski) postanowi zaprosić Nalepę (Przemysław Sadowski) na wieczorne wyjście na piwo. Ich rozmowę przerwie jednak nagłe przybycie żony Kalskiego, Eweliny, w którą wciela się Marta Malikowska. Mężczyźni nie będą mieli okazji na spokojną pogawędkę.

Żona przekaże mężowi wyjątkowo nieprzyjemną wiadomość, która natychmiast popsuje mu humor. Wyzna, że doprowadziła do rozbicia ich samochodu. Dla Grega będzie to oznaczało niespodziewane problemy i całkowitą zmianę planów, natomiast dla niej – kolejną awanturę, jeszcze więcej stresu i rosnący strach o własne bezpieczeństwo.

Te wydarzenia nabiorą szczególnego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę ogólną, niezwykle trudną sytuację w domu Kalskich. Kobieta jest ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, a także ekonomicznej ze strony swojego męża. Warto przypomnieć, że w 4270. odcinku „Na Wspólnej” Greg szczegółowo rozliczał Ewelinę z każdego zakupu, kontrolując nawet to, ile wydała na krem. Znajduje się ona pod olbrzymią presją, a jej położenie z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczne.

Obecnie relacja Kalskiego i Eweliny stanowi jeden z kluczowych wątków serialu, mocno poruszający kwestię przemocy domowej. Kalski nieustannie znęca się nad swoją partnerką. I choć w otoczeniu są ludzie próbujący interweniować, nikomu nie udaje się skutecznie zatrzymać doktora Kalskiego, który w pracy ratuje ludzkie życia, by w domu stawać się oprawcą własnej żony.

W nadchodzącym 4273. odcinku "Na Wspólnej" udręczona Ewelina postanowi wreszcie samodzielnie poszukać ratunku wśród osób, którym ufa. Skontaktuje się z Weroniką (Renata Dancewicz) i zaaranżuje z nią spotkanie, by wreszcie opowiedzieć o swoim dramatycznym położeniu.

"Na Wspólnej". Kiedy oglądać 4272. odcinek w TVN?

Emisja 4272. odcinka „Na Wspólnej” odbędzie się w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Najnowszy epizod będzie również dostępny do obejrzenia dla użytkowników platformy streamingowej Player.

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