"Harry Potter" QUIZ. Pamiętasz, do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? QUIZ

Wszyscy wiemy, że każdy Weasley trafiał do Gryffindoru, a (niemal) wszyscy Blackowie zawsze lądowali w Slytherinie. Nie jest też tajemnicą, że Gryfoni byli dzielni, Puchoni lojalni, Krukoni kreatywni, a Ślizgoni ambitni. O to, do którego domu w Hogwarcie przydzielono Harry'ego Pottera, Rona i Hermionę czy Dracona Malfoya też nie ma co pytać, bo to oczywiste oczywistości. Jak się jednak sprawy mają w przypadku postaci drugo- i trzecioplanowych? Sprawdźcie w poniższym QUIZIE, czy w istocie dobrze pamiętacie (czasem kontrowersyjne) decyzje Tiary Przydziału.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie

"Harry Potter" - premiera i obsada serialowej wersji

Już w te Święta Bożego Narodzenia zobaczymy zupełnie nowe, tym razem serialowe oblicze "Harry'ego Pottera". Adaptacja książek J. K. Rowling zadebiutuje w serwisie HBO Max, a główne role grają Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Ponadto w obsadzie znaleźli się:

John Lithgow jako Albus Dumbledore,

Janet McTeer jako Minerva McGonagall,

Paapa Essiedu jako Severus Snape,

Nick Frost jako Rubeus Hagrid,

Rory Wilmot jako Neville Longbottom,

Lox Pratt jako Draco Malfoy,

Leo Earley jako Seamus Finnigan,

Elijah Oshin jako Dean Thomas,

Tristan Harland jako Fred Weasley,

Gabriel Harland jako George Weasley,

Ruari Spooner jako Percy Weasley,

Alessia Leoni jako Parvati Patil,

Sienna Moosah jako Lavender Brown,

Finn Stephens jako Vincent Crabbe,

William Nash jako Gregory Goyle,

Warwick Davis jako Filius Flitwick,

Sirine Saba jako Pomona Sprout,

Daniel Rigby jako Vernon Dursley,

Bel Powley jako Petunia Dursley,

Paul Whitehouse jako Argus Filch,

Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,

Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,

Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,

Katherine Parkinson jako Molly Weasley,

Amos Kitson jako Dudley Dursley,

Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,

Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

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