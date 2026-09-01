"Harry Potter" QUIZ. Pamiętasz, do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?

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"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? QUIZ
Wszyscy wiemy, że każdy Weasley trafiał do Gryffindoru, a (niemal) wszyscy Blackowie zawsze lądowali w Slytherinie. Nie jest też tajemnicą, że Gryfoni byli dzielni, Puchoni lojalni, Krukoni kreatywni, a Ślizgoni ambitni. O to, do którego domu w Hogwarcie przydzielono Harry'ego Pottera, Rona i Hermionę czy Dracona Malfoya też nie ma co pytać, bo to oczywiste oczywistości. Jak się jednak sprawy mają w przypadku postaci drugo- i trzecioplanowych? Sprawdźcie w poniższym QUIZIE, czy w istocie dobrze pamiętacie (czasem kontrowersyjne) decyzje Tiary Przydziału.
"Harry Potter" - premiera i obsada serialowej wersji
Już w te Święta Bożego Narodzenia zobaczymy zupełnie nowe, tym razem serialowe oblicze "Harry'ego Pottera". Adaptacja książek J. K. Rowling zadebiutuje w serwisie HBO Max, a główne role grają Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Ponadto w obsadzie znaleźli się:
- John Lithgow jako Albus Dumbledore,
- Janet McTeer jako Minerva McGonagall,
- Paapa Essiedu jako Severus Snape,
- Nick Frost jako Rubeus Hagrid,
- Rory Wilmot jako Neville Longbottom,
- Lox Pratt jako Draco Malfoy,
- Leo Earley jako Seamus Finnigan,
- Elijah Oshin jako Dean Thomas,
- Tristan Harland jako Fred Weasley,
- Gabriel Harland jako George Weasley,
- Ruari Spooner jako Percy Weasley,
- Alessia Leoni jako Parvati Patil,
- Sienna Moosah jako Lavender Brown,
- Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
- William Nash jako Gregory Goyle,
- Warwick Davis jako Filius Flitwick,
- Sirine Saba jako Pomona Sprout,
- Daniel Rigby jako Vernon Dursley,
- Bel Powley jako Petunia Dursley,
- Paul Whitehouse jako Argus Filch,
- Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,
- Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,
- Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,
- Katherine Parkinson jako Molly Weasley,
- Amos Kitson jako Dudley Dursley,
- Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,
- Anton Lesser jako Garrick Ollivander.
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