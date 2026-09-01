"Harry Potter" QUIZ. Pamiętasz, do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-01 12:47

"Harry Potter" wróci wkrótce w serialowej adaptacji, fani drą szaty o nową heraldykę domów Hogwartu, a cały świat celebruje event "Back to Hogwarts". To zatem doskonała okazja, by sprawdzić waszą pamięć i czujność. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin - do którego z tych domów Tiara Przydziału przydzieliła wskazaną przeze mnie postać? I czy potraficie odróżnić kanon od fanonu? Sprawdźcie w poniższym quizie.

Harry Potter i Gilderoy Lockhart, a obok Barty Crouch Junior i Albus Dumbledore. Rozwiąż quiz o Hogwarcie na stronie Eska.
Autor: Warner Bros. Discovery/ Materiały prasowe

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? QUIZ

Wszyscy wiemy, że każdy Weasley trafiał do Gryffindoru, a (niemal) wszyscy Blackowie zawsze lądowali w Slytherinie. Nie jest też tajemnicą, że Gryfoni byli dzielni, Puchoni lojalni, Krukoni kreatywni, a Ślizgoni ambitni. O to, do którego domu w Hogwarcie przydzielono Harry'ego Pottera, Rona i Hermionę czy Dracona Malfoya też nie ma co pytać, bo to oczywiste oczywistości. Jak się jednak sprawy mają w przypadku postaci drugo- i trzecioplanowych? Sprawdźcie w poniższym QUIZIE, czy w istocie dobrze pamiętacie (czasem kontrowersyjne) decyzje Tiary Przydziału.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?
Pytanie 1 z 13
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore

"Harry Potter" - premiera i obsada serialowej wersji

Już w te Święta Bożego Narodzenia zobaczymy zupełnie nowe, tym razem serialowe oblicze "Harry'ego Pottera". Adaptacja książek J. K. Rowling zadebiutuje w serwisie HBO Max, a główne role grają Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley.  Ponadto w obsadzie znaleźli się:

  • John Lithgow jako Albus Dumbledore,
  • Janet McTeer jako Minerva McGonagall,
  • Paapa Essiedu jako Severus Snape,
  • Nick Frost jako Rubeus Hagrid,
  • Rory Wilmot jako Neville Longbottom,
  • Lox Pratt jako Draco Malfoy,
  • Leo Earley jako Seamus Finnigan,
  • Elijah Oshin jako Dean Thomas,
  • Tristan Harland jako Fred Weasley,
  • Gabriel Harland jako George Weasley,
  • Ruari Spooner jako Percy Weasley,
  • Alessia Leoni jako Parvati Patil,
  • Sienna Moosah jako Lavender Brown,
  • Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
  • William Nash jako Gregory Goyle,
  • Warwick Davis jako Filius Flitwick,
  • Sirine Saba jako Pomona Sprout,
  • Daniel Rigby jako Vernon Dursley,
  • Bel Powley jako Petunia Dursley,
  • Paul Whitehouse jako Argus Filch,
  • Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy,
  • Bertie Carvel jako Korneliusz Knot,
  • Luke Thallon jako Quirinus Quirrell,
  • Katherine Parkinson jako Molly Weasley,
  • Amos Kitson jako Dudley Dursley,
  • Gracie Cochrane jako Ginny Weasley,
  • Anton Lesser jako Garrick Ollivander.

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