Od razu do rzeczy: czy można połączyć 300 plus i dodatkowe 100 zł?

Wrzesień to dla domowego budżetu prawdziwy sprawdzian. Kupno podręczników, nowych zeszytów, przyborów plastycznych i stroju na WF potrafi mocno uszczuplić portfel, zwłaszcza przy rosnących cenach w sklepach. Większość rodziców automatycznie liczy na wsparcie z popularnego programu Dobry Start, czyli 300 plus. Okazuje się jednak, że na konto może wpłynąć o 100 zł więcej, jeśli tylko wiesz, o jakie świadczenie zapytać w urzędzie.

Najważniejsza informacja dla wszystkich opiekunów jest prosta: tak, świadczenie 300 plus oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł to dwa niezależne programy. Oznacza to, że można je ze sobą łączyć bez obaw, że jedno wykluczy drugie. Jeśli twoja rodzina spełnia określone warunki, na jednego ucznia możesz otrzymać łącznie 400 zł wsparcia. To realna pomoc, która pozwoli pokryć znaczną część kosztów szkolnego ekwipunku.

Warto pamiętać, że 300 plus przysługuje każdemu uczącemu się dziecku, bez względu na to, ile zarabiają rodzice. Z kolei dodatkowa stówka jest skierowana do osób, które znajdują się w nieco trudniejszej sytuacji finansowej i już korzystają z systemowego wsparcia państwa. Dzięki takiemu połączeniu najbardziej potrzebujące rodziny mogą liczyć na solidniejszy zastrzyk gotówki tuż przed pierwszym dzwonkiem.

Dodatek 100 zł dla uprawnionych. Kto spełnia warunki i jak w to wpisuje się zerówka?

Podczas gdy 300 plus należy się niemal „z automatu” każdemu uczniowi do 20. roku życia (lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnością), przy dodatkowych 100 zł zasady są nieco bardziej rygorystyczne. To świadczenie nie funkcjonuje jako osobny byt, lecz jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że aby po nie sięgnąć, musisz najpierw mieć prawo do pobierania podstawowego zasiłku na dziecko.

Kluczowe jest tutaj kryterium dochodowe. Obecnie próg wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Choć kwota 100 zł może wydawać się skromna, dla osób pobierających zasiłek rodzinny jest to istotny element jesiennego planowania wydatków. Co ważne, dodatek ten jest wypłacany raz w roku, właśnie z myślą o rozpoczęciu nowego etapu edukacji.

Pojawia się tu także bardzo ważna różnica dotycząca wieku dzieci, o której wielu rodziców zapomina. Program Dobry Start (300 plus) nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. zerówki, czyli odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole. Tymczasem dodatek 100 zł przysługuje również na dzieci w zerówce. Jeśli więc twój sześciolatek idzie do oddziału przedszkolnego, nie dostaniesz na niego 300 plus, ale możesz starać się o 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego.

Gdzie składać wnioski? Pułapka, w którą wpadają rodzice

Największym problemem dla rodziców bywa biurokracja, a konkretnie fakt, że oba te świadczenia obsługują zupełnie inne instytucje. Jeśli szukasz wniosku o dodatkowe 100 zł w systemie ZUS, to go tam nie znajdziesz. Program 300 plus obsługuje wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam wnioski składasz tylko drogą elektroniczną – przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS (eZUS), bankowość online lub system Emp@tia.

Po dodatkowe 100 zł musisz udać się do swojego urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej (MOPS lub GOPS), tam gdzie załatwiasz sprawy związane z zasiłkiem rodzinnym. To bardzo ważne rozróżnienie, bo błąd w tym zakresie może sprawić, że stracisz szansę na pieniądze. Formularze o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami często składa się tradycyjnie w formie papierowej lub przez portal Emp@tia, ale trafiają one do lokalnych urzędników, a nie do ZUS.

Różnią się także terminy, których trzeba pilnować. Wniosek o 300 plus możesz wysłać do 30 listopada, ale im szybciej to zrobisz, tym szybciej zobaczysz przelew. Jeśli złożysz go do końca sierpnia, pieniądze powinny być u ciebie do końca września. Z kolei wniosek o dodatek 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do 31 października. Przekroczenie tego terminu oznacza, że wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, a dodatkowe wsparcie na zeszyty przepadnie.