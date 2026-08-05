La Promesa, odcinek 452: Ricardo wyznaje uczucia Pii, a Petra wyżywa się psychicznie na Marii

Pia nadal boi się o swoje życie. Ochrona nie wystarcza

Sytuacja Pii wciąż pozostaje dramatyczna. Choć Romulo zadbał o jej bezpieczeństwo i przydzielił jej dwóch ochroniarzy, kobieta nie potrafi odzyskać spokoju. Obecność strażników przy jej drzwiach szybko staje się tematem rozmów całej służby.

Mieszkańcy pałacu zastanawiają się, co tak naprawdę wydarzyło się w życiu Pii i przed kim kobieta musi być chroniona. Sama bohaterka nadal jest przekonana, że grozi jej poważne niebezpieczeństwo.

Nawet dodatkowa ochrona nie sprawia, że Pia przestaje się bać. Trauma i świadomość zagrożenia sprawiają, że każdy kolejny dzień staje się dla niej ogromnym wyzwaniem.

Petra wykorzystuje swoją władzę. Maria cierpi przez nową przełożoną

W pałacu zmienia się również sytuacja wśród służby. Petra, która objęła stanowisko przełożonej Marii, szybko zaczyna wykorzystywać swoją pozycję.

Kobieta nie zamierza okazywać podwładnej taryfy ulgowej. Maria musi mierzyć się z presją i psychicznym dręczeniem ze strony nowej szefowej.

Atmosfera wśród służby staje się coraz bardziej napięta. Zachowanie Petry może doprowadzić do kolejnych konfliktów i sprawić, że Maria będzie szukała wsparcia u innych mieszkańców La Promesy.

Catalina i Adrian coraz bliżej siebie

Tymczasem Catalina nadal próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Bohaterka ukrywa się w hangarze, jednak Adrian uważa, że nie powinna dłużej izolować się od świata.

Mężczyzna próbuje przekonać Catalinę, aby przestała się ukrywać i pozwoliła sobie pomóc. Ich rozmowy pokazują, że między bohaterami rodzi się coraz większe zaufanie.

Czy Adrian będzie osobą, która pomoże Catalinie odzyskać równowagę? Ich relacja może stać się jednym z ważniejszych wątków kolejnych odcinków.

Ricardo zdobywa się na odwagę. Wyznaje uczucia

W La Promesie pojawia się również wątek uczuciowy związany z Ricardem. Szef służby długo ukrywał swoje emocje, jednak w końcu decyduje się zrobić krok naprzód.

Ricardo wyznaje swoje uczucia pokojówce, choć nie jest pewien, jak zostanie przyjęte jego szczere wyznanie. Ta rozmowa może zmienić relację między bohaterami i otworzyć przed nimi zupełnie nowy rozdział.

Manuel dowiaduje się o Curro. Wojna wystawia ich na próbę

Największe emocje przynosi jednak sytuacja na froncie. Gdy siły francuskie rozpoczynają natarcie na Niemców, Manuel otrzymuje wiadomość, która wywołuje u niego ogromny niepokój.

Okazuje się, że Curro dołączył do kompanii, która ma zaatakować jako pierwsza. Manuel jest przekonany, że kuzyn znalazł się w śmiertelnym zagrożeniu i natychmiast próbuje go zatrzymać.

Bohater obawia się, że Curro nie kieruje się rozsądkiem, a jego decyzja może mieć tragiczne konsekwencje. Czy Manuel zdąży dotrzeć do niego na czas?

Simona ukrywa prawdę przed rodziną

Nie zabraknie również historii Simony, która nadal próbuje zachować w tajemnicy swoje działania. Kucharka potajemnie odwiedza swojego wnuczka Adolfita, mimo że nie chce, aby dowiedziała się o tym jego matka.

Jej decyzja może doprowadzić do rodzinnego konfliktu. Simona będzie musiała uważać, aby jej sekret nie wyszedł na jaw.

„La Promesa”, odcinek 452 – kiedy i gdzie oglądać?

452. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o godz. 15:05 na TVP2. Odcinek będzie również dostępny w serwisie TVP VOD.

„La Promesa – pałac tajemnic” – informacje o serialu i obsadzie

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w 1913 roku w arystokratycznej posiadłości La Promesa. Produkcja łączy wątki rodzinnych sekretów, romansów, intryg oraz konfliktów między arystokracją i służbą.

W głównych rolach występują m.in. Ana Garcés jako Jana, Arturo Sancho jako Manuel, Eva Martín jako Cruz, Manuel Regueiro jako Alonso, María Castro jako Pía, Jordi Coll jako Don Pelayo oraz Teresa Quintero jako Candela. Serial zdobył dużą popularność dzięki wielowątkowej fabule i licznym zwrotom akcji.

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