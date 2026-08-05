"Ted Lasso". Ile odcinków liczy 4. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Ted Lasso" to jeden z najlepszych seriali komediowych ostatnich lat. Utrzymana w klimacie "feel good movie" opowieść o przeuroczym trenerze piłki nożnej podbiła serca widzów na całym świecie, a następnie zeszła z boiska wraz z trzecim sezonem. Twórcy zatęsknili jednak za A.F.C. Richmond równie mocno, co fani, i tak oto trzy lata później światło dzienne ujrzał sezon czwarty.

"Ted Lasso" - o czym opowiada 4. sezon?

W czwartym sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

"Ted Lasso" - obsada 4. sezonu

W swoich rolach powracają Jason Sudeikis, zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy wielu uwielbianych bohaterów, w tym Jamiego Tartta, którego grał Phil Dunster.

"Ted Lasso", 4. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Czwarty sezon "Teda Lasso" ukazuje się w środy i liczy łącznie dziesięć odcinków. Pierwszy zadebiutowała w serwisie AppleTV+ w środę 5 sierpnia, a ostatni obejrzymy na początku października. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Ted Lasso" 4. sezon, 1. odcinek - premiera 5 sierpnia,

"Ted Lasso" 4. sezon, 2. odcinek - premiera 12 sierpnia,

"Ted Lasso" 4. sezon, 3. odcinek - premiera 19 sierpnia,

"Ted Lasso" 4. sezon, 4. odcinek - premiera 26 sierpnia,

"Ted Lasso" 4. sezon, 5. odcinek - premiera 2 września,

"Ted Lasso" 4. sezon, 6. odcinek - premiera 9 września,

"Ted Lasso" 4. sezon, 7. odcinek - premiera 16 września,

"Ted Lasso" 4. sezon, 8. odcinek - premiera 23 września,

"Ted Lasso" 4. sezon, 9. odcinek - premiera 30 września,

"Ted Lasso" 4. sezon, 10. odcinek - premiera 7 października.

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