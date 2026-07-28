La Promesa, odcinek 446: To koniec Cataliny? Markiza chce zamknąć ją w szpitalu psychiatrycznym

Mroczne intrygi markizy i śmiertelne ostrzeżenie

W pałacu narasta napięcie, gdy Rómulo postanawia natychmiast ostrzec Catalinę przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Okrutna markiza planuje pozbyć się niewygodnej pasierbicy i zamknąć ją w szpitalu psychiatrycznym. Czy dziewczyna zdoła powstrzymać podstępny plan macochy, zanim będzie za późno? Sytuacja staje się niezwykle krytyczna.

Piekło Pii i tajemniczy wyjazd z Dieguitem

Tymczasem bezwzględna Petra po raz kolejny pokazuje swoje najgorsze oblicze, nieustannie gnębiąc Pię na każdym kroku. Psychiczna presja sięga limitu. W tym samym czasie w tajemnicy Benia wywozi Dieguita do Badajoz, co wywołuje falę podejrzeń i niepokoju wśród domowników.

Spięcia w służbie i odrzucone gesty

Prywatne dramaty nie omijają pozostałych mieszkańców. María postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i za wszelką cenę próbuje umówić Lopego na randkę z urokliwą Rosarito. W pałacowych korytarzach dochodzi też do skandalu – bezczelny Santos prowokuje Lopego, co kończy się brutalną szarpaniną. Z kolei Martina stanowczo odrzuca wszelkie próby pojednania ze strony Ayali, dając do zrozumienia, że nie zamierza mu niczego wybaczyć.

Emisja odcinka 446. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Najnowszy, 446. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się na początku XX wieku w urokliwej, lecz pełnej mrocznych sekretów posiadłości w prowincji Kordoba. W obsadzie występują m.in. Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel), Eva Martín (Cruz), Manuel Regueiro (Alonso) oraz María Castro (Pía).

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