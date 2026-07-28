Uzależniona Julka okradnie Ostrowskich. Kto padnie ofiarą w 4265. odcinku "Na Wspólnej"?

„Na Wspólnej” odcinek 4265 – co ukrywa Julka?

W 4265. odcinku serialu „Na Wspólnej” Julka całkowicie zignoruje warunki postawione przez Leona i nie zaprzestanie brania narkotyków. Nawet jasny komunikat od partnera, który uzależnił ich powrót do siebie od rozpoczęcia leczenia, nie odniesie skutku. Nałóg dziewczyny przeważy nad wszelkimi próbami naprawy relacji.

Sytuacja w 4265. odcinku „Na Wspólnej” zmusi nastolatkę do zakupu nowej porcji narkotyków u dilera (Hubert Simon), a braki finansowe ponownie ją przytłoczą. Igor (Jakub Wesołowski) odmówi pomocy, więc zdesperowana bohaterka posunie się do kradzieży. W przeciwieństwie do poprzedniego incydentu, zrezygnuje z pieniędzy Ewy i weźmie na celownik cenne przedmioty Arka.

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Julka zabierze drogocenne zegarki Arka w 4265. odcinku „Na Wspólnej”

Podczas 4265. epizodu „Na Wspólnej” Julka pojawi się w mieszkaniu Ostrowskich, kiedy ani Ewa, ani Arek nie będą obecni. Córka Igora przeszuka pomieszczenia w poszukiwaniu gotówki i kosztowności, by spieniężyć je w lombardzie, podobnie jak wcześniej uczyniła to z tabletem. Narkotyki będą wymagać funduszy, więc będzie liczyć na spory zarobek.

W pewnym momencie 4265. odcinka „Na Wspólnej” wzrok dziewczyny padnie na luksusowe zegarki Arka. Zdecyduje się je wynieść bez żadnych oporów, całkowicie ignorując obecność Maćka (Aleksander Kalczyński). Pokaźna suma, jaką spodziewa się za nie otrzymać, przesłoni jej ewentualne konsekwencje dla obojga, a w szczególności dla okradzionego.

Maciek w końcu wyda Julkę w 4265. odcinku „Na Wspólnej”?

Brak zegarków nie umknie uwadze Arka w 4265. odcinku „Na Wspólnej”. Warto podkreślić, że zguba wyjdzie na jaw akurat w podniosłym dniu dla Ostrowskich, a niespodziewana sytuacja całkowicie pokrzyżuje im szyki, psując ważną okazję do świętowania.

Pierwsze podejrzenia kardiochirurga padną nie na Julkę, jak to miało miejsce po zniknięciu pieniędzy z portfela Ewy, ale właśnie na Maćka. Poprzednim razem brak dowodów uchronił nastolatkę, która nie tylko zataiła prawdę, ale jeszcze sprytnie próbowała zrzucić odpowiedzialność na chłopaka.

Powstaje zatem pytanie: czy w 4265. odcinku „Na Wspólnej” chłopak wyjawi prawdę o Julce, by oczyścić siebie z zarzutów? Przypomnijmy, że już dwukrotnie ukryje jej wybryki. Najpierw przy kradzieży, a potem, gdy na jego przyjęciu urodzinowym wpadnie w stan po spożyciu narkotyków, co zmusi Leona do zabrania jej z imprezy, podczas gdy Igor nic nie będzie wiedział.

Maciek wielokrotnie będzie milczeć, chroniąc Julkę przed Igorem i Ostrowskimi, lecz czy i tym razem wykaże się lojalnością? Czas pokaże, czy dziewczynie ujdzie na sucho kolejne przestępstwo. Dalsze perypetie w nadchodzących odcinkach odkryją prawdę!