Tak przez lata zmienili się bohaterowie "Rancza". Zobacz ile dzisiaj mają lat [GALERIA]

Produkcja "Ranczo" to niekwestionowany hit rodzimej telewizji, który od debiutu w marcu 2006 roku zgromadził ogromną widownię zafascynowaną codziennością w fikcyjnych Wilkowyjach. Trafne połączenie satyry społecznej z sielskim klimatem przyciągało rzesze fanów, aż do finału emisji w listopadzie 2016 roku. Od tamtego czasu minęło niemal dziesięć lat, więc informacja o sześcioodcinkowej kontynuacji pod tytułem "Zemsta wiedźm" wywołała prawdziwą euforię. Prace na planie 11. sezonu wystartowały 9 czerwca 2026 roku, a w internecie pojawia się coraz więcej zakulisowych fotografii i doniesień.

Ranczo. Ważny apel Pietrka i młodego Solejuka w sprawie ławeczki

Cezary Żak jako wójt i proboszcz z "Rancza"

Wcielenie się jednocześnie w postacie braci Kozioł – lokalnego polityka oraz duchownego – było wielkim wyzwaniem, z którego aktor wywiązał się brawurowo. Urodzony 22 sierpnia 1961 roku artysta, w momencie nadawania ostatnich odcinków w 2016 roku, miał dokładnie 55 lat. Dziś uwielbiany przez widzów Cezary Żak liczy sobie 64 lata i zbliża się do swoich 65. urodzin, niezmiennie pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji.

Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy z Wilkowyj

Pojawienie się na prowincji radosnej Amerykanki całkowicie zmieniło życie mieszkańców serialowej wioski. W rolę tę wcieliła się Ilona Ostrowska, która przyszła na świat 25 maja 1974 roku. Kiedy dziesięć lat temu kończono produkcję, aktorka miała 42 lata. Obecnie 52-letnia gwiazda nadal imponuje nieskazitelnym stylem, zachowując swój słynny, młodzieńczy uśmiech oraz naturalną elegancję.

Katarzyna Żak i jej przemiana w Solejukową w "Ranczu"

Ewolucja Kazimierzy Solejukowej – z zahukanej żony pijaka w wykształconą kobietę sukcesu – to jeden z najciekawszych wątków produkcji. Grająca ją Katarzyna Żak (urodzona 19 października 1963 roku) w finale serialu miała 53 lata. Aktualnie 62-letnia aktorka wciąż zachwyca szykiem, co tylko udowadnia, jak świetnie potrafiła zamaskować swoją naturalną urodę na potrzeby charakteryzacji w hitowym formacie.

Bartosz Kasprzykowski w roli proboszcza z "Rancza"

Ambitny duszpasterz o idealistycznym podejściu błyskawicznie zjednał sobie serca mieszkańców gminy. W tę postać wcielił się Bartosz Kasprzykowski, urodzony 19 maja 1977 roku. Zakończenie serii w 2016 roku zastało go w wieku 39 lat. Dziś 49-letni aktor z powodzeniem rozwija swoją karierę, występując w kolejnych projektach telewizyjnych oraz na scenach teatralnych.

Marta Lipińska jako słynna Michałowa

Plebanią i jej mieszkańcami twardą ręką zarządzała kategoryczna gospodyni, stojąca na straży lokalnej moralności. Niezrównana Marta Lipińska, która urodziła się 14 maja 1940 roku, żegnając się z formatem dekadę temu, miała 76 lat. Obecnie 86-letnia nestorka polskiej sceny i ekranu nieustannie cieszy się ogromnym szacunkiem widzów, będąc prawdziwą legendą kina i telewizji.

Violetta Arlak, pierwsza dama Wilkowyj

Żona wójta, a z czasem potężna postać lokalnej polityki, od początku wyróżniała się stanowczością i przebojowością. Urodzona 22 stycznia 1968 roku Violetta Arlak w czasie finałowych odcinków miała 48 lat. Obecnie 58-letnia gwiazda imponuje wyśmienitą kondycją, a jej niepodrabialny temperament wciąż pozostaje jej znakiem rozpoznawczym.

Artur Barciś, mózg operacji jako Arkadiusz Czerepach

Niezwykle sprytny asystent, bez rad którego wójt prawdopodobnie by zginął, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci w serii. Grający tę rolę Artur Barciś przyszedł na świat 12 sierpnia 1956 roku, co oznacza, że w 2016 roku obchodził swoje 60. urodziny. Teraz 69-letni aktor zbliża się do okrągłej siedemdziesiątki, nadal tryskając imponującą weną twórczą na planach zdjęciowych.

Sylwester Maciejewski jako bywalec ławeczki w "Ranczu"

Maciej Solejuk wielokrotnie rozbawiał widzów swoimi trafnymi, filozoficznymi spostrzeżeniami wygłaszanymi spod sklepu. Wcielający się w niego Sylwester Maciejewski urodził się 10 lipca 1955 roku. Gdy gasły światła na planie w 2016 roku, artysta miał 61 lat. Obecnie 71-letni aktor w pełni zachował swój specyficzny urok, który przyniósł mu sympatię milionów Polaków.

Bogdan Kalus jako Tadeusz Hadziuk

Drugim nieodłącznym elementem wilkowyjskiej ławeczki u Więcławskiej był oczywiście Hadziuk. Bogdan Kalus, który przyszedł na świat 15 czerwca 1965 roku, na zakończenie emisji miał dokładnie 51 lat. Dzisiaj 61-letni odtwórca tej charakterystycznej roli z dużym sentymentem wraca pamięcią do pracy na planie uwielbianego przez naród serialu.

Piotr Pręgowski i jego Pietrek z "Rancza"

Najmłodszy duchem bywalec ławeczki zamienił wino pod sklepem na wielką muzyczną karierę. Piotr Pręgowski, urodzony 15 lutego 1954 roku, miał 62 lata, gdy produkcja znikała z anteny. Ten 72-letni dziś gwiazdor udowadnia, że doskonały nastrój nie jest kwestią metryki, a pozytywna energia towarzyszy mu na każdym kroku.

Piotr Ligienza, czyli dawny Fabian Duda

Początkowo niepewny siebie urzędnik z każdym sezonem dorastał i odważnie wchodził w świat wielkiej polityki. Urodzony 31 maja 1982 roku Piotr Ligienza był najmłodszym aktorem z głównej obsady – pod koniec serii miał zaledwie 34 lata. Dziś 44-letni artysta prężnie działa na deskach teatrów i przed kamerą. Co ważne, w nadchodzącym sezonie pojawią się także inne znane twarze. Zobaczymy między innymi Annę Iberszer (Francesca), Jacka Kawalca (Tomasz Witebski), Martę Chodorowską (Kinga Kozioł), Arkadiusza Naderę (policjant Stasiek), Mateusza Rusina (ksiądz Maciej) oraz Magdalenę Waligórską jako Violetkę.